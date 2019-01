QUELLE » ADD ON MUSIC

Vivie Ann

Believe Digital Gmbh

ADD ON MUSIC

Gezupfte Gitarre, ein luftiger Beat, dezente Synthies und eine zerbrechliche Stimme – Vivie Anns neue Single „Obsolete Majesty“ klingt so cool und beiläufig, dass man zunächst nicht auf die Idee käme, dass sich dahinter ein echtes Beziehungsdrama verbirgt. Es geht um das Scheitern ihrer Majestät, der Liebe. Wenn sie blass und fahl wird und nur noch die Sehnsucht bleibt nach dem Funken, der da einst war. „If only in my dreams, if only it just seems…“, singt Vivie ganz lässig und fast schon teilnahmslos und gerade deshalb ahnt man umso mehr, wie tief die Wunden sein müssen, die sich dahinter verbergen.

Vivie Ann ist Tochter zweier Musiker und kennt das bewegte Künstlerleben von klein auf. Als Kind schlief sie Backstage im Keyboard-Case ihres Vaters, während die Eltern auf der Bühne standen. Schnell galt auch sie als Ausnahmetalent und im Musikzirkus standen ihr alle Türen offen. Doch es kam anders. Nach dem Abitur wurde Vivie immer wieder von sogenannten transitorisch ischämischen Attacken heimgesucht. Dabei handelt es sich um Durchblutungsstörungen im Gehirn, die mit migräneartigen Kopfschmerzen beginnen und unbehandelt innerhalb kurzer Zeit zum Schlaganfall führen. Inzwischen scheint die Krankheit überwunden, doch es ist Vivie sehr wohl bewusst, dass sie in dieser Zeit dem Tod mehrmals nur mit Glück entronnen ist.

Wie so oft schärfte die Konfrontation mit der eigenen Endlichkeit den Fokus auf das Wesentliche. Vivie Ann entschied, von nun an nur noch das zu machen, wofür sie wirklich brennt. Keine Kompromisse mehr, um sich dem Musikmarkt anzupassen. Sondern nur noch ihre eigene Vision von kunstfertiger Popmusik, persönlichen und ehrlichen englischen Texten und detailverliebten Arrangements. Dass dieser Weg zwar aufrichtiger, aber auch steiniger ist, musste die Wahl-Hamburgerin bald lernen. Doch sie ließ sich nicht aus der Ruhe bringen, gründete ihr eigenes Label, sammelte Geld via Crowdfunding und scharte eine ganze Riege an Mitstreitern, Musikern und Produzenten um sich. Auch ihr zweites Album „When The Harbour Becomes The Sea“ erscheint so als Werk einer unabhängigen Selfmade Künstlerin, die vom Songwriting über die Produktion bis hin zum Coverdesign alle Fäden selbst in der Hand hält. „Obsolete Majesty“ ist ein erster Vorgeschmack daraus. Das komplette Album wird ab März erhältlich sein.

