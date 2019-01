QUELLE » networking media

Tim Oliver Schultz („Club der roten Bänder“) ist einer der vielversprechendsten jungen Schauspieler im deutschsprachigen Raum. Für die aktuelle TV-Produktion SONG FÜR MIA hat er nun beweisen, dass er auch jede Menge musikalisches Talent besitzt. Den Titelsong zu SONG FÜR MIA „Es braucht Zeit“ singt Tim Oliver Schultz als eine Liebeserklärung der besonderen Art.

„Es braucht Zeit“ (VÖ: 10.01.2019, Königskinder Music) ist eine wunderbar romantische Hommage an die Zweisamkeit, die den Einzelnen erst ganz werden lässt – eine Liebeserklärung der besonderen Art.

Komponiert wurde der Song von Jens Schneider (Joris, Max Giesinger, Wincent Weiß), aus dem Team von Produzent Michael Herberger (Xavier Naidoo, Sing meinen Song), der auch gemeinsam mit Jules Kalmbacher für den Score von SONG FÜR MIA verantwortlich war.

Der Inhalt des Films (16.2.2019, ARD): Für den gutaussehenden Sebastian (Tim Oliver Schultz) läuft alles wie von selbst. Tagsüber jobbt er in einem Modegeschäft, abends flirtet er sich durch die Clubs der Stadt. Mit einer außergewöhnlichen Stimme gesegnet, stehen für den Nachwuchssänger alle Zeichen auf Karriere. Ausgerechnet jetzt reißt ihn ein Unfall aus seinem sorgenfreien Leben: Plötzlich kann Sebastian nicht mehr sehen. Statt der Partygirls tritt eine junge Frau in sein Leben, für die er nie Augen gehabt hätte: die unscheinbare Pflegerin Mia (Paula Kalenberg). Durch sie beginnt Sebastian, die Welt neu zu erleben – und lernt erstmals echte Gefühle kennen. Dank Mia schreibt er ein Lied, das wirklich von Herzen kommt. Über Nacht macht es ihn, den blinden Romantiker, im Internet bekannt. Als er sein Augenlicht wiedererlangt, muss er sich entscheiden: Will er auch sein altes Leben zurück?

Der Soundtrack zu SONG FÜR MIA erscheint am 15.02.2019, einen Tag vor der Ausstrahlung des Films in der ARD.

