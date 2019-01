Am 18. Januar erschien das Debütalbum des US-amerikanischen Duos The Depth And The Whisper. Wenn zwei Musiker ineinander ihren Seelenverwandten gefunden haben und auf Jahre voller Erfahrungen zurückblicken können, wenn sie niemandem etwas beweisen wollen oder müssen und mit dieser Freiheit an Musik in ihren Köpfen herangehen, dann können Songs mit Charakter entstehen, die jenseits von Trends nur für sich selbst sprechen. Dann entsteht zeitloser Rock zwischen Blues-Wurzeln und U2, zwischen Violent Femmes und Coldplay. Und dann beginnt man, The Depth and the Whisper zu lieben.

Empfehlungen zu The Depth And The Whisper

Letzte Aktualisierung am 23.01.2019 um 16:41 Uhr / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API