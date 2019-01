QUELLE » Warner Music

Mit „Still On My Mind“ meldet sich niemand Geringere, als die britische Pop-Ikone Dido mit ihrem ersten Album seit mehr als fünf Jahren im Rampenlicht zurück! Das Album erscheint am 8. März 2019 via BMG.

Zusätzlich hat die Sängerin ihre erste Tour seit 15 Jahren angekündigt, auf der sie neben Songs des kommenden Albums auch millionenfach verkaufte Megahits wie „Thank You“, „Here With Me“, „White Flag“ und „Life For Rent“ performen wird.

„Still On My Mind“ ist Didos fünftes Studioalbum. Alle Songs wurden in ihrer englischen Heimat komponiert und aufgenommen. Unterstützung bekam die Musikerin dabei von ihrem langjährigem Songwriting-Partner und Bruder, Faithless-Gründer Rollo.

„Es war ganz simpel“, so Dido. „Ich wollte nur unter einer einzigen Bedingung ein weiteres Album aufnehmen: Wenn ich mit ihm arbeiten könnte. Alles hat sich sehr leicht angefühlt. Die Vocals haben wir ganz entspannt auf dem Sofa aufgenommen; viel entstand bei mir zu Hause.“

Mit „Still On My Mind“ veröffentlicht Dido den Nachfolger ihres gefeierten Longplayers „Girl Who Got Away“ aus dem Jahr 2013. „Still On My Mind“ beinhaltet eine breite Palette an unterschiedlichen Musikstilen und Genres. Angefangen bei Didos geliebtem HipHop, über einen Abstecher zu ihren Folk-Wurzeln, bis hin zu Einflüssen aus Dance und Electronic, die sich wie ein roter Faden durch die gesamte Platte ziehen und selbst auf Stücken ohne elektronischen Beat deutlich spürbar sind. Im Kern jedoch spiegeln die Songs ganz die Essenz dessen wider, was Didos Songs persönlich und emotional schon immer ausgemacht haben.

Mit dem mitreißenden „Hurricanes“ gab Dido einen ersten Vorgeschmack auf ihr kommendes Album, mit „Give You Up“ folgt der zweite Streich.

