Seit nunmehr fünf Jahren löst die Gruppe Fettes Brot in ihrer wöchentlichen Radio-Sprechstunde (bei N-JOY und Bremen 4) die überlebensgroßen und die klitzekleinen Rätsel, die ihnen das geneigte Publikum in den Bauch löchert. Ihre gesammelten Besserwissereien erscheinen nun am 18. Februar zwischen zwei Buchdeckeln beim Rowohlt Verlag.

Im März spannen sich die drei Quacksalber trojanische Pferde vor den Bauchladen und parken ihre Kutsche abends in ausgesuchten Kulturtempeln – im Sortiment: ihre heilend wirkende Lachhilfe aus wuchernden Worthülsen, radschlagenden Ratschlägen und der einen oder anderen gereimten „Lovestory“ aus ihrem im April kommenden, gleichnamigen Album.

Am Freitag den 25.01.19 beginnt der Ticket-Vorverkauf zur Fettes Brot WAS WOLLEN WISSEN Sprechstunde zum gleichnamigen Buch. Das Buch erscheint am 18.02.19 beim Rowohlt Verlag. Dazu gibt es im April 2019 das überfällige und notwendige Fettes Brot „Lovestory“ Album.

