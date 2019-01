„Süden II“ heißt das neue Album von Schmidbauer Pollina Kälberer. Es ist kein Aufguss des Erfolgskonzepts ihres ersten Albums „Süden“ aus dem Jahre 2012, sondern ein Neustart aus dem Geiste der Gemeinsamkeit. Durchaus reifer sind die Stücke geworden, so man das bei drei erfahrenen Künstlern überhaupt sagen kann. Die Arrangements sind subtil, wirken transparent, feingliedrig, stellenweise sehr privat, dann wieder mit Streicherwucht und einer Prise Pop versetzt. Es ist eine spezielle Mischung. Pippo Pollina ist ein moderner italienischer Cantautore mit einer Vorliebe für diese Art Pathos, wie man sie auch aus dem französischen Chanson kennt. Werner Schmidbauer vereint die anspruchsvolle bayerische Liedermacherei mit der Tradition des amerikanischen Folk, und Martin Kälberer schließlich ist ein Multiinstrumentalist, der in vielen verschiedenen musikalischen Welten zu Hause ist. „Wir gehen uns dabei nicht im Weg um, sondern bereichern uns gegenseitig und das ist etwas Besonderes. Es ist auch unser Anspruch, dass wir uns lokal und künstlerisch nicht begrenzen, sondern das zusammenbringen wollen, von dem wir meinen, dass es sich nicht ausschließt.“ so Martin Kälberer.

„Die Menschen verbinden sehr viel mit dem Süden,“ erzählt Martin Kälberer weiter. „Da schwingt oft eine kleine Urlaubssehnsucht mit, die wir gerne aufnehmen. Der Süden ist ja ein Sehnsuchtsort, der noch nicht einmal genau benannt werden muss. Es ist etwas Inneres, manchmal auch ein Gefühl. Aber wir wollen uns nicht auf diesen Aspekt beschränken, sondern ebenso einblenden, was auch dazu gehört. Die Lieder sind persönliche Bestands- und Momentaufnahmen von uns dreien, Texte über Liebe, Beziehungen, Abschiede, Aufbrüche, Weltanschauungen. Werner schreibt gerne eher konkret und oft autobiographisch, bei Pippo sind die Texte oft poetischer, sodass die Inhalte nicht immer gleich zugänglich sind. Aber auch er kann direkt sein. Ein Lied wie ‚Le Citta dei Bianchi‘ erzählt von einem kleinen Jungen, der mit seinem Vater mit der Hoffnung auf eine bessere Zukunft nach Norden unterwegs ist und sich vorstellt, wie die dort alle leben. Solche Themen gehören auch dazu.“

Eine neue Reise also. Sie nahm ihren Anfang bei ein paar Konzerten, führte in Kälberers Studio und in ein Studio in Traunstein, brachte drei alte Freunde und Gäste wie die Cellistin Stefania Verita, den Trompeter Reinhard Greiner, den Gitarristen Jean-Pierre von Dach, die Bassisten Alex Klier und Sven Faller oder auch den Schlagzeuger Walter Keiser zusammen, um 15 neue Lieder festzuhalten. Es sind Miniaturen des Wohlgefühls, einer Sehnsucht nach Offenheit, Lebenslust und einem Ort, an dem der Mensch ein bisschen glücklich sein darf. Utopie ist ein großes Wort, aber ein Hauch davon steckt in „Süden II“. Schmidbauer, Kälberer, Pollina werden sich damit im Frühjahr 2019 wieder auf den Weg machen. Richtung Süden!

Live 2019

09.03. AT – Spielberg, Red Bull Ring

11.03. DE – Roth, Kulturfabrik

12.03. DE – Allensbach, Bodanrückhalle

19.03. DE – Freiburg, Theater

21.03. DE – Günzburg, Forum am Hofgarten

22.03. AT – Innsbruck, Treibhaus

23.03. AT – Linz, Posthof

24.03. AT – Salzburg, Republic

25.03. AT – Wien, Stadtsaal

27.03. DE – München, Philharmonie

28.03. CH – Chur, Theater

29.03. CH – Basel, Volkshaus

30.03. CH – Zürich, Volkshaus

31.03. CH – Rubigen, Mühle Hunziken

04.04. DE – Augsburg, Kongress am PARK Augsburg

05.04. DE – Höchstadt, Nordschwabenhalle

06.04. DE – Beilngries, Bühler-Halle

07.04. DE – Straubing, Joseph-von-Fraunhofer-Halle

09.04. DE – Nürnberg, Meistersingerhalle

10.04. DE – Düsseldorf, Savoy

11.04. DE – Berlin, Admiralspalast

12.04. DE – Hamburg, Laeiszhalle

13.04. DE – Kreuztal, Eichener Hamer

14.04. DE – Köln, Gloria-Theater

16.04. DE – München, Philharmonie

02.05. DE – Amberg, ACC

03.05. DE – Leipzig, Gewandhaus

04.05. DE – Oldenburg, Kulturetage

05.05. DE – Osnabrück, Rosenhof

08.05. DE – Biberach, Stadthalle

09.05. DE – Kempten, BigBox

10.05. DE – Frankfurt, Alte Oper

18.05. DE – Rosenheim, Kultur & Kongresszentrum

20.05. DE – Aalen, Stadthalle

21.05. DE – Reutlingen, Stadthalle

24.05. DE – Karlsruhe, Tollhaus

25.05. DE – Koblenz, Festung Ehrenbreitstein

26.05. DE – Saarbrücken, Congresshalle

27.05. DE – Stuttgart, Theaterhaus

08.06. IT – Palermo, Teatro Massimo

04.07. DE – Würzburg, Congress Centrum

05.07. DE – Bad Staffelstein, Kloster Banz

06.07. DE – Bad Staffelstein, Kloster Banz

08.07. DE – Tuttlingen, Hohenberg-Sommer

19.07. DE – Neuburg a.d. Donau, Schlosshof

27.07. DE – Benediktbeuren, Klosterhof

31.07. DE – Wunsiedel, Luisenburg

03.08. DE – Landshut, Ringelstecherwiese Open-Air

04.08. DE – Würselen, Burg Wilhelmstein

