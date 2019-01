QUELLE » oktober promotion

35 Thrash Metal-Klassiker aus 35 Jahren: Mit der Veröffentlichung von „Warheads On Foreheads“ zelebrieren Megadeth im Frühjahr 2019 ihr 35. Jubiläum! Die als 3 CD und 4LP erhältliche Anthologie erscheint am 22. März und umspannt ihre gesamte bisherige Karriere – vom allerersten Studioalbum „Killing Is My Business…“ bis hin zum aktuellen „Dystopia“-Longplayer, der ihnen erst im Jahr 2017 einen Grammy Award bescherte.

„Vor 35 Jahren habe ich dieser Band den Namen Megadeth gegeben, und die Songs, die auf diesem Album vereint sind, halte ich für die effizientesten Waffen, die wir in unserem Arsenal haben“, kommentierte Dave Mustaine die Zusammenstellung des Albums. „WOF – das ist in der Sprache des US-Militärs ein Begriff für die Zielgenauigkeit. Es geht schließlich immer darum, das geeignete Geschoss für den jeweiligen Auftrag zu finden… und diese Stücke sind alle so gestrickt, dass sie maximale Zerstörung (oder maximales Abwehr- oder Abbremsvermögen) garantieren.“

Im Jahr 1984 fasste Dave Mustaine den Plan, eine neue Band zu gründen: Sie sollte härter, heavier, vor allem viel schneller sein als alle anderen Bands. Sein Ansatz als Songwriter war bereits sehr ausgereift, und nun wollte er die Haltung und die Energie des Punk mit der Wucht und den druckvollen Riffs des Metal zusammenbringen – und obendrein kein Blatt vor den Mund nehmen, gesellschaftspolitische Themen ganz offen ansprechen in den Songtexten. Zusammen mit Bassist David Ellefson und Schlagzeuger Gar Samuelson schuf er zunächst drei (inzwischen legendäre) Demosongs, die als Tape sofort massiv die Runde machten und der Band wenig später einen ersten Deal mit Combat Records bescherten.

Die nun erscheinende Anthologie „Warheads On Foreheads“ setzt genau an diesem Punkt an und zeichnet die gesamte Entwicklung ihres Sounds nach: Los geht’s mit frühen Thrash-Klassikern „Rattlehead“ und „Mechanix“ vom 1985 veröffentlichten Debütalbum „Killing Is My Business… And Business Is Good!“ – womit zugleich der offizielle Grundstein für jenes Genre gelegt war, das man schließlich Thrash Metal taufen sollte. (VH1 sollte das Debüt zudem erst kürzlich zum „Greatest Thrash Metal Debut Of All Time“ ernennen). Für die Begründer des Genres folgte schon 1986 der Deal mit Capitol Records, wo noch im selben Jahr der Nachfolger „Peace Sells… But Who’s Buying?“ erschien: Gleich der nächste Klassiker, der ihnen obendrein die erste Goldauszeichnung und später auch erstes Platin in der Heimat garantierte.

Dass Megadeth auch gut drei Jahrzehnte nach ihrer Gründung tonangebend im Thrash Metal-Genre sind, bewiesen sie erst 2016 mit der LP „Dystopia“, die ihnen massive Charterfolge (wie davor zuletzt in den frühen Neunzigern; u.a. auch Top-10 in Deutschland), ihren allerersten Grammy-Gewinn und jede Menge Kritikerlob bescherte. (Für den Guardian ein Fünf-von-Fünf-Sternen-Album: „Eine Wahnsinnsrückkehr zu topmodernem Bombast und technischer Versiertheit“).

Seit Megadeth im Jahr 1984 ihre ersten Songs vom Stapel gelassen haben und damit den Grundstein für das Thrash Metal-Genre legen sollten, konnte die Band um Dave Mustaine weltweit mehr als 38 Millionen Alben verkaufen. Nach etlichen Auszeichnungen, Stadionkonzerten rund um den Globus und insgesamt gleich 12 Grammy-Nominierungen, konnten sie 2017 schließlich den Grammy für die „Best Metal Performance“ in Empfang nehmen (für den Song „Dystopia“). Auf der nun erscheinenden Anthologie wird ihre Entwicklung seit 1984 sehr gut nachvollziehbar – und man hört vor allem auch, dass sie es einfach immer wieder wissen wollten: Das gilt heute, nach so vielen Platinauszeichnungen, genauso wie ganz am Anfang, als sie sich ihren Ruf erst noch mühsam erspielen mussten…

