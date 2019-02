VERÖFFENTLICHUNG » 25.01.2019

BEWERTUNG » 8 / 9

ARTIST » Backstreet Boys

LABEL » RCA, Sony Music

25.01.20198 / 9

Fast schon in steter Regelmäßigkeit feiern die Backstreet Boys alle paar Jahre ein Comeback, da man sich wundert, dass die inzwischen gut um die 40 liegenden Boys immer noch aktiv am Start sind. In Wirklichkeit waren sie natürlich nie weg – und „DNA“ ist das neunte Studioalbum ihrer einzigartigen Karriere.

Das letzte Album liegt schon wieder sechs Jahre zurück. Mit jedem Release hat es bisher für die Top 10 in den USA und diversen europäischen Staaten gereicht. Auch wenn die Singles nicht mehr chartrelevant sind. Es kommt halt nicht auf den radiotauglichen Pop- und Dancefloor-Schlager an, sondern auf eine solide Gesamtleistung. Und da ist das Quintett auch mit „DNA“ wieder ganz vorn dabei.

Während die ersten beiden Albumtracks dann auch schön in Soul und RnB schwelgen, ist es bereits der dritte Titel, der endgültig aufhorchen lässt: „Breathe“ wird komplett a cappella dargeboten und in der Qualität müssen die fünf Stimmen hinter professionellen Vokalakrobaten wie Naturally 7 und The Magnets absolut nicht zurückstecken. Dieser feine Satzgesang wird auch zum abschließenden Song „OK“ wieder aufgenommen, hier aber mit spannender Percussion-Begleitung.

Die Backstreet Boys haben ihre alte Tanzbarkeit wiedergefunden, bieten hohe Stimmen und sanfte Balladen. Aber sie wagen auch den Schritt in die Gegenwart und erfinden sich dabei mal wieder ganz neu. „Nobody Else“ bietet Elektro-Rhythmen und einen modernen Klang, „Passionate“ und „It Is Just Me“ bestechen durch einen urbanen Sound.

Wer lieber den alten Stil der Herz-Schmerz-Jungs wünscht, wird mit „The Way It Is“ und „Just Like You Like It“ belohnt. AJ, Brian, Howie, Kevin und Nick beherrschen das Spiel mit Vocals und Beats wie seit über 25 Jahren. Sie sind für einen Grammy nominiert und die Welt-Tournee startet in Kürze. Backstreet ist sowas von back!

Hier die deutschen Tourdaten 2019:

21. Mai 2019 – Hannover – TUI Arena

25. Mai 2019 – Mannheim – SAP Arena

27. Mai 2019 – München – Olympiahalle

28. Mai 2019 – Wien – Stadthalle

29. Mai 2019 – Berlin – Mercedes Benz Arena

20. Juni 2019 – Köln – Lanxness Arena

