Am 15. Februar erscheint das selbstbetitelte EP-Debut der jungen französisch-belgisch-luxemburgischen Mischbildung (hybridism). Nicht nur bei der nationalen Herkunft, sondern auch beim Musikstil ist der Begriff Programm. Hier wird instrumental eine Mischung aufgeboten von Ambient, Djent über Math- und Postrock bis hin zum Progressive-Metal.

Für die Combo, die derzeit noch ohne Label arbeitet und spielt, ist dieses Debut eine hervorragende Referenz und Bewerbung an die einschlägigen Plattenfirmen. Bei den ersten Durchläufen werden umgehend Referenzen an „Between The Buried And Me“, „Animal As Leaders“, in ruhigeren Passagen an „Mogwai“, aber auch an die Progressive-Metal-Emporkömmlinge von „Haken“ oder die deutschen Postrocker von „Long Distance Calling“ geweckt. Hier sind Genrekenner und -bastarde im positiven Sinne unterwegs, die den Staub von der Membrane pusten und die Nackenmuskulatur beanspruchen.

Was anfangs als „Ein-Mann-Projekt“ des Belgiers Jeffrey Ricaille begann, entwickelte sich im Laufe der Zeit zum einer vierköpfigen Band mit den Gitarristen Jeffrey Ricaille, dem zuerst nur bei Liveauftritten gebuchten Gitarristen Alexis Kaupp, dem Luxemburger Marc Muller am Bass und dem talentierten Franzosen Lucas Billon an der Schießbude.

Anfangs probten sie ihre Songs mit diversen Sängern, beschlossen aber wegen unerwarteter Ereignisse als Instrumentalband weiterzumachen. Ende Juni 2018 wurde die nach der Band benannte EP in der Tschechischen Republik im Babylon Studio ihres Freundes und Mithelfers, dem Toningenieur Tomas Raclavsky, Mastermind und Gitarrist der tschechischen Djent-Gruppe „Modern Day Babylon“, aufgenommen und liegt nun ab 15. Februar zur Veröffentlichung vor.

Besetzung: Jeffrey RICAILLE (g), Alexis KAUPP (g), Marc MULLER (b), Lucas BILLON (dr)

