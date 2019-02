QUELLE » Belle Music

ARTIST » Bosse

Belle Music

Mit “Ich Warte Auf Dich“ erschien vor kurzem die neue BOSSE Single aus seinem aktuellem Nummer #1 Album “Alles Ist Jetzt“ – nach “Engtanz“ (2016) bereits sein zweites in Folge. Gespannt darf man angesichts des Titels “Ich Warte Auf Dich“ auch schon sein, welche Rolle “Tatortreiniger“ BJARNE MÄDEL, der gerade erneut für den Grimme-Preis nominiert wurde, im Videoclip zum Song spielen wird.

Nach der Besetzung von ANNA MARIA MÜHE in den Videos zu “Alles Ist Jetzt“ und “Augen Zu, Musik An“ wartet hier mit Sicherheit die nächste schöne Überraschung auf die Fans. BOSSE ist ohne Zweifel einer der besten musikalischen Geschichtenerzähler unserer Zeit, was auch der Cast seiner Videos immer wieder auf eindrucksvolle Weise unterstreicht.

Bereits mit der Single “Augen Zu, Musik An“ setzte BOSSE neue Maßstäbe in seiner Karriere. Der Song war bislang für ihn die meist gespielte Single seiner Laufbahn im Radio: Über 12.000 Plays, Platz #14 in den deutschen Airplay-Charts, zeitweise über 700 Einsätze allein in einer Woche!

BOSSE trifft den musikalischen Nerv der Zeit. So auch mit der Single “Ich Warte Auf Dich“, auf der er zeigt, dass Sehnsucht nicht mit Schwermut behaftet sein muss, sondern auch mit einer hoffnungsvollen Leichtigkeit daher kommen kann. Wieder so ein Song, der vor positiver Energie nur so strotzt, und sich mit Sicherheit genauso in den Gehörgängen und Herzen festsetzen wird, wie zuletzt “Augen Zu, Musik An“.

Alles Ist Jetzt Tour:

11.03. Stuttgart – Liederhalle Beethovensaal

12.03. München – Tonhalle

13.03. Saarbrücken – Saarlandhalle

15.03. Offenbach – Stadthalle

16.03. Münster – MCC Halle Münsterland

17.03. Erfurt – Thüringen-Halle

19.03. Berlin – Columbiahalle

20.03. Berlin – Columbiahalle

22.03. Hamburg – Sporthalle

23.03. Hamburg – Sporthalle

25.03. Leipzig – Haus Auensee

26.03. Hannover – Swiss Life Hall

27.03. Bremen – Pier 2

29.03. Köln – Palladium

30.03. Köln – Palladium

Open Airs & Festivals: