VERÖFFENTLICHUNG » 25.01.2019

BEWERTUNG » 8 / 9

ARTIST » Skunk Anansie

LABEL » Boogooyamma, Rough Trade

Dass Skunk Anansie zu den besten Liveacts des Planeten gehören, sollte sich inzwischen herumgesprochen haben. Die Energie, die Frontfrau Deborah Anne Dyer auf die Bühne bringt, kann man unmöglich in einem Livealbum einfangen – aber man kann es zumindest versuchen.

Anlässlich ihres 25-jährigen Jubiläums veröffentlichte die Band ein Zeitdokument mit 25 wegweisenden Songs aus ihrer langen Karriere. Das Album bringt allerdings kein geschlossenes Konzerterlebnis mit sich, sondern es enthält alte und neue Liveaufnahmen, die der langjährige Wegbegleiter der Band, Jeremy Wheatly, zu einem neuen, einzigartigen Konzerterlebnis zusammengefügt hat.

„25LIVE@25“ enthält Songs von allen sechs Studioalbum, darunter die relevanten Single-Veröffentlichungen der britischen Band. Damit ist es nicht nur Werkschau einer unvergleichlichen Karriere, sondern zeigt auch die Wichtigkeit Skunk Anansies als musikalische und kulturelle Kraft. „Als schwarze Sängerin war es auf vielen Ebenen schwer, anerkannt zu werden.“, sagt Dyer rückblickend. „Wenn ich jedoch auf der Bühne stand, tat ich exakt das, was ich mir in meinen Träumen vorgestellt hatte. Zum ersten Mal fühlte ich mich in meinem Leben voll und ganz akzeptiert.“

Es wurde Zeit, dass es nach dem akustischen Mitschnitt aus 2013 endlich auch einen lauten und rockenden Nachweis der Qualitäten gibt. Im Juli geht es auf große Europatour mit fünf Konzerten in Deutschland. Da darf sich jeder davon überzeugen, wie charismatisch die Band auftritt und wie sie das Publikum im Griff hat.

Skunk Anansie „25LIVE@25“-Tour

01/07/19 Luxembourg, Rockhal (LU)

04/07/19 Nichelino, Stupinigi Sonic Park (IT)

05/07/19 Bologna, Bologna Sonic Park (IT)

07/07/19 Legnano, Rugby Sound (IT)

08/07/19 Rom, Auditorium Parco Della Musica (IT)

15/07/19 Wiesbaden, Schlachthof (DE)

17/07/19 Paris, La Cigale (FR)

20/07/19 Cologne, E-Werk (DE)

21/07/19 Berlin, Columbiahalle (DE)

23/07/19 Dresden, Junge Garde (DE)

24/07/19 München, Tonhalle (DE)

25/07/19 Prag, Lucerna Music Bar (CZ)

27/07/19 Zagreb, SRC Salata (HR)

28/07/19 Wien, Arena Great Hall (AT)

29/07/19 Ljubljana, Kino Siska (SI)

31/07/19 Budapest, Barba Negra Track (HU)

