2018 war ein durch und durch außergewöhnliches Jahr für Weltstar Andrea Bocelli. Nicht nur der überwältigende internationale Erfolg seines neuen Albums „Si“ mit 14 brandneuen Songs, dass sich auf #1 der US-Billboard- & UK-Charts katapultierte, beeindruckte Medien und Fans gleichermaßen. Damit gelang dem Ausnahmekünstler ein Musik-historischer Moment, denn vor ihm ist es innerhalb der letzten 20 Jahre keinem anderen klassischen Künstler gelungen, sich gleichzeitig dies- und jenseits des Atlantiks an die Chartspitze zu platzieren.

Ebenfalls Grund zum Feiern bot der runde 60. Geburtstag und die Auszeichnung mit dem BRIT Icon-Award. Nicht weniger großen Eindruck hinterließen der erst kürzlich sehr bewegende Auftritt bei der royalen Hochzeit des Brautpaars Prinzessin Eugenie und Jack Brooksbank im Schloss Windsor und die musikalischen Kollaborationen mit seinem Sohn Matteo und darüber hinaus mit einigen der meist angesagten internationalen Superstars wie Ed Sheeran, Pop-Sensation Dua Lipa, Klassik-Kollege Josh Groban oder mit Deutschlands beliebtester und erfolgreichsten Künstlerin Helene Fischer bei der TV-Show „Schlagerchampions – Das große Fest der Besten“.

Doch auch im neuen Jahr stehen viele tolle Projekte bereits in den Startlöchern. Nach den ersten beiden erfolgreichen Single-Auskopplungen „If Only“ und dem allerersten Duett mit seinem Sohn Matteo Bocelli – dem Gänsehaut-Song „Fall On Me“ – folgt nun ein weiteres Highlight: Gemeinsam mit Freund und Musiker-Kollege Ed Sheeran präsentiert der Star-Tenor am 22. Februar seine neue Duett-Single „Amo Soltanto Te“ / „This Is The Only Time“.

Ed Sheeran hat diesen Song zusammen mit seinem Bruder Matthew eigens für Bocellis neues Nummer-1-Album (Goldstatus in UK) geschrieben und mit Andrea Bocelli eingesungen. Die italienischen Lyrics stammen übrigens von keinem Geringeren als Tiziano Ferro.

„Amo Soltanto Te“ bringt Andrea Bocelli und Ed Sheeran nach ihrem ersten gemeinsamen musikalischen Ausflug „Perfect Symphony“ (mehr als 180 Millionen Views) also erneut zusammen ins Studio. In dem bezaubernden zur Single erscheinenden Video, das in der malerischen Villa Arvedi in Verona gedreht wurde, sind süße Mini-Me-Versionen der beiden Superstars zu sehen, wie sie auf der Hochzeit ihrer engen Freunde singen und so passend zum Valentinstag die niemals ihren Zauber verlierende Geschichte der Liebe erzählen.

Wie schon mit seinem Album präsentiert sich Andrea Bocelli auch mit seiner neuen Single-Auskopplung so nahbar wie nie zu vor. Die Songs eröffnen dem Hörer einen Einblick in sein Innerstes – seine Gedanken, Wünsche und Hoffnungen rund um die Herzensthemen Liebe, Familie, Glaube. Und der Erfolg des lebensbejahenden Longplayers beweist eindrucksvoll, dass es genau diese Themen sind, die die Herzen seiner Fans berühren.

In nächster Zukunft wird Andrea Bocelli seine Welttournee fortsetzen. Den internationalen Superstar erwarten große Shows unter anderem in US, Südafrika, Italien, Skandinavien und UK.

