Ob sich Männlichkeit und Sensibilität ausschließen? Auf keinen Fall, sagt Emilio selbstbewusst und offenbart sich als feinsinniger, reflektiert denkender, junger Mann auf seiner EP, die bei Jive Germany erscheinen wird. Seit Freitag gibt es die erste Single „Bisschen Allein“, die bei Jive Germany erschienen ist.

Der Berliner, unter anderem als Schauspieler aus der Erfolgsserie „4 Blocks“ bekannt, ist beim Film seit Jahren immer Teil des großen Puzzles, wo er sich dem Vorgegebenen hingibt. In seiner Musik aber spielt er nun nicht etwa wieder eine Rolle. Mit Musik nämlich hat er sein ganz persönliches Sprachrohr gefunden, wie er selbst sagt. Seine urbanen Popsongs erzählen also von ihm, von Emilio.

Der ehrgeizige, kreative Kopf hat schon immer irgendwie musiziert – mit zwölf Jahren Klavier gespielt, mit 13 Gitarre, später Schlagzeug. Und sowieso immer gesungen. Er wuchs mit seiner Mutter und seinem jüngeren Bruder in Berlin auf. Die erste Single „Bisschen Allein“ erzählt detailreich von dem Gefühl, das Emilio so häufig zu überfallen scheint als junger Mann in der Öffentlichkeit: Die Sehnsucht nach einer Begegnung, die ehrlich ist und bleibt. Denn sich inmitten dieses Zirkus’ um die eigene Person zu binden, fällt schwer, wenn doch da die große Frage im Raum steht, wie sehr einen alles das tatsächlich erfüllt, wenn man am Ende doch nur „`n bisschen allein ist“? Einsam in der Menge, irgendwo zwischen „Austern und Sekt / Newcoming Act“, „Blitzlichtgewitter“, einem „Posting auf Insta / 10.000 gefällt’s“. Alles spannend, aber eben auch „immer viel / immer drüber“, wie er singt.

Gleich in der ersten Singleauskopplung seiner EP, die bei Jive Germany erscheint, zeigt Emilio damit seine zarte Seite und beschreibt zu balladigen R’n’B-Sounds mit urbanen Elementen und Hip-Hop-Beats zu poppig-warm klingendem Klavier, was ihn bewegt.

