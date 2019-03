„Out Of The Blue“ ist das neunte Studioalbum von Mike + The Mechanics und fängt die Entwicklung einiger ihrer beliebtesten Hits während der 35-jährigen Bandkarriere ein. Ebenfalls enthalten sind drei brandneue Tracks – „One Way“, „What Would You Do“ und die gleichnamige Lead-Single „Out Of The Blue“, die die Fans in die Zukunft von Mike + The Mechanics einführen.

„Out Of The Blue“ wird am Freitag, den 5. April veröffentlicht. Die Deluxe Version enthält zudem sechs atemberaubende neu aufgenommene „As-Live“-Akustik-Versionen von „Don’t Know What Came Over Me“, „The Best Is Yet To Come“, „The Living Years“, „Beggar On A Beach Of Gold“, „Another Cup Of Coffee“ und „Over My Shoulder“.

Bei der Ankündigung der Veröffentlichung des Albums erklärte Mike Rutherford: „Nachdem ich in den letzten 10 Jahren mit den Mechanics auf Tournee gegangen bin, habe ich gehört, wie sich die alten Songs jedes Jahr ein wenig geändert haben, wobei Andrew und Tim gesungen haben und die gleiche Band gespielt hat. In einigen Fällen wurden sie erweitert und entwickelt – so schien es eine gute Idee, diese Versionen endlich im Studio aufzunehmen: Jeder, der uns live gesehen hat, wird sicherlich gerne die alten Songs in dieser Form hören, weil sie zeigen, wie gut die beiden Sänger harmonieren. Besonders bei einem Song wie „Get Up“, der sich zu einer doppelten Lead-Stimme entwickelt hat.“

Im April kommt die Band in Deutschland auf Tournee:

11.04.2019, Dresden – Konzertsaal / Kulturpalast

12.04.2019, Berlin – Admiralspalast

13.04.2019, Düsseldorf – Tonhalle

15.04.2019, Stuttgart – Liederhalle Hegelsaal

17.04.2019, München – Muffathalle

18.04.2019, Halle – Georg-Friedrich-Händel Halle

22.04.2019, Hamburg – Laeiszhalle

