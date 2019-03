QUELLE » Oktober Promotion

ARTIST » Chris Shiflett

Chris Shiflett, Gitarrist bei den Foo Fighters, hat am vergangenen Freitag seine neue Single „This Ol‘ World“ veröffentlicht, die auf seinem von Dave Cobb produzierten Album „West Coast Town“ zu finden ist.

„This Ol‘ World“ ist genauso wie ein Country-Song sein sollte: ansteckend, optimistisch und wunderschön melancholisch. Diese alte Welt hat den Verstand verloren, singt Chris, das „Call and Response“-Spiel der beiden E-Gitarren ahmt geschickt ein Pro und Contra-Argument nach und sorgt für eine willkommene musikalische Erleichterung von den Belastungen und Schwierigkeiten dieser alten Welt.

Chris Shiflett, geboren in Santa Barbara und heute in Los Angeles lebend, ist einer der besten Lead-Gitarristen der Welt und seit 20 Jahren Teil der Rockband Foo Fighters. Neben der Musik ist Shiflett Schöpfer und Gastgeber des wöchentlichen Podcasts „Walking the Floor with Chris Shiflett“, der Einzelinterviews mit einer Vielzahl von musikalischen Gästen, Schriftstellern, Athleten und Künstlern präsentiert (u.a, Ace Frehley, Vince Gill, Chris Stapleton, Sheryl Crow und viele mehr).

Unser ausführliches Interview mit Chris Shiflett findet ihr hier.

Ab Ende März ist Chris Shiflett auf Tour in Europa, leider (vorerst) nicht in Deutschland: