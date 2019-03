Am 03. Mai 2019 wird der popNRW-Preis zum achten Mal in Köln vergeben. Jetzt wurden die Nominierten in den Kategorien „Outstanding Artists“ und „Newcomer“ verkündet. Die diesjährige Verleihung im Gloria Theater ist öffentlich.

Mit dem Umzug der c/o pop vom August in den Mai wird auch der popNRW-Preis dieses Jahr bereits früher verliehen. Die Auszeichnung des NRW KULTURsekretariats und dem Landesmusikrat NRW zählt zu den wichtigsten Musikpreisen des Landes. Wie jedes Jahr wird der Preis in zwei Kategorien verliehen: in der Kategorie „Outstanding Artist“ sind insgesamt 15 Acts nominiert, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Neben Deutschpunk von Kopfecho, Rap von Serious Klein oder Black Metal von Ultha sind auch die Post-Punks von Holygram oder DJane Lena Willikens nominiert. Der Preis ist mit 10.000,00€ dotiert.

Nominiert in der Kategorie „Outstanding Artist“:

Ai

Akua Naru

Blassfuchs

Different Inside

Fortuna Ehrenfeld

Hanna Fearns

Holygram

Kopfecho

Lena Willikens

Love Machine

Metzer 58

Rogers

Serious Klein

Ultha

Unplaces

In der Kategorie „Newcomer“ sind dieses Jahr ganze 20 Acts und KünstlerInnen aus ganz NRW nominiert. Auch hier ist die Vielfalt groß und divers: Pop-Sängerin Amilli ist neben Krautbands wie The Düsseldorf Düsterboys oder der aus Namibiastammenden Kaleo Sansaa und vielen mehr nominiert. Der Preis ist mit 2.500,00€ dotiert.

Die Nominierten in der Kategorie „Newcomer“:

Amilli

Brid & Snyder

Dead Man’s Eyes

Drens

François Dillinger

Getier

Grebe

Hey Judeschka!

Horst Wegener

Kaleo Sansaa

Neumatic Parlo

Paul Weber

Swan Meat

Tiflis Transit

Tim Kamrad

The Düsseldorf Düsterboys

The Mañana People

The Screenshots

Tom Allan & The Strangest

WYME

In beiden Kategorien wird auch ein zweiter Preis, gestiftet von der Ströer Media GmbH gestiftet. Die diesjährige Preisverleihung findet am 03. Mai 2019 ab 19:00 Uhr im Gloria Theater statt. Erstmals ist die Verleihung dieses Jahr öffentlich, lediglich eine kostenlose Voranmeldung ist nötig. Ausgewählt wurden die Nominierten von einer neunköpfigen Jury aus BranchenvertrerInnen und Kulturschaffenden aus NRW. Die Jury, die ab diesem Jahr bewusst überwiegend weiblich besetzt ist, achtete bei den Nominierungen auf ein Geschlechtergleichgewicht.

Die Jury des popNRW-Preis 2019:

Andrea Rothaug (Rock City Hamburg, BV Pop)

Klaus Fiehe (freier Journalist, u. a. 1Live Fiehe, byte.fm)

Katja Lucker (Musicboard Berlin, Pop-Kultur-Festival)

Sarah Rublack (concert team nrw)

Elke Kuhlen (c/o pop Festival)

Philipp Maiburg (Open Source Festival)

Ina Schulz (VUT West)

Simone Sohn (freie Journalistin, u. a. 1Live Heimatkult, Rockpalast)

Suzie Kerstgens (Sängerin KLEE)

Dr. Christian Esch (NRW KULTURsekretariat)