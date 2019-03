Eddie Vedder hat für den Sommer 2019 eine Reihe von Konzerten in Europa angekündigt. Diese Tour wird den Pearl Jam Sänger unter anderem nach Berlin und Düsseldorf bringen.

Die Solo-Konzerte des Pearl Jam-Frontmanns geben seinen Fans die Möglichkeit sich auf einer ungewohnt persönlicheren Ebene mit seinen Songs, Stimme und Geschichten auseinanderzusetzen. Bei vergangenen Solo-Auftritten durchmischte er sein Programm gekonnt mit neuen Interpretationen von Pearl-Jam-Classics („Better Man“, „Just Breathe“ etc.), Coverversionen der Werke seiner musikalischen Vorbilder und Ausflügen in seine Solowerke. Diese Konzerte bieten also nicht nur die Gelegenheit einem der größten Sänger und Songwriter der jüngeren Rockgeschichte in vergleichsweise intimer Atmosphäre zu lauschen, sondern auch die einzigartige Möglichkeit einen Einblick darin zu gewinnen, was eine Musiklegende wie Eddie Vedder inspiriert und antreibt.

Eddie Vedder ist seit 1990 Frontmann bei Pearl Jam. 2007 veröffentlichte er mit dem Soundtrack zum Film „Into The Wild“ sein Solo-Debüt und gewann für den Song „Guaranteed“ einen Golden Globe. Vedders zweites Solo-Album, „Ukulele Songs“, erhielt 2012 eine Grammy-Nominierung für „Best Folk Album“. Am 7. April 2017 wurde Vedder als Mitglied von Pearl Jam in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen.

Achtung! Die Tickets für Eddie Vedder werden ausschließlich personalisiert verkauft.

Personalisiert bedeutet, dass jedes Ticket an nur eine Person gebunden ist, die namentlich auf diesem erwähnt ist. Diese Person ist Inhaber des Besuchsrechts und nur diese erhält Zutritt zur Veranstaltung. Es besteht eine Limitierung auf maximal 4 Tickets pro Kunde.

Die Personalisierung der Tickets sowie die beschränkte Ticketanzahl geschieht aus Gründen der Fairness und zur Vermeidung eines Zweitmarkts, auf dem Tickets oftmals zu überhöhten Preisen angeboten werden. Durch diese spezielle und bewusste Regulierung des Vorverkaufs, soll möglichst vielen Fans die Möglichkeit gegeben werden, Tickets zu fairen Preisen zu erwerben.

Der offizielle Onlinevorverkauf beginnt am Freitag, den 22.03.2019 um 10 Uhr und wird ausschließlich über tickets.de abgewickelt, bei allen anderen Ticketanbietern, die Tickets zum Kauf anbieten, handelt es sich um NICHT AUTORISIERTE Anbieter. Die Ticketpreise liegen zwischen 80,00 – 100,00 Euro zzgl. Gebühren. Die Veranstaltung ist bestuhlt.

