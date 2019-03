Mit „4 Wheel Drive“ haben sich vier Musiker, die sich lange kennen und bereits in den unterschiedlichsten Konstellation zusammen gespielt haben, den lange gehegten Herzenswunsch eines gemeinsamen Quartetts erfüllt: Nils Landgren (tb, voc), Michael Wollny (p), Lars Danielsson (b) und Wolfgang Haffner (dr). Die Zusammenarbeit erfolgt auf Augenhöhe, doch es sind besondere Momente, wenn Nils Landgren seine charismatische Gesangsstimme erklingen lässt und eindeutig die Führung übernimmt.

Hier haben sich vier Größen des europäischen Jazz zum Quartett vereinigt, die sich seit Jahren kennen und schätzen. Bekanntlich kreuzten sich die Wege der Musiker bereits des Öfteren in verschiedenen Konstellationen. In Reinform gab es diese vier aber noch nie. Gemeinsam nehmen sie als großartige Solisten und Teamplayer Fahrt auf.

Neben je einer Eigenkomposition der Protagonisten haben sich Landgren, Wollny, Danielsson und Haffner außerdem auf vier Kreativkräfte der Musikgeschichte verständigt, deren Vorlagen sie interpretieren: Paul McCartney, Billy Joel, Phil Collins und Sting.

McCartneys „Maybe I’m Amazed“ wird zur heruntergedimmten Jazzballade. Von sämtlichem Beiwerk befreit und durch Wollnys präpariertes Klavier transformiert, entwickelt sich Billy Joels „She’s Always A Woman“ zum geheimnisvoll-entrückten Liebeslied. Das Genesis-Stück „That’s All“ deuten die Musiker zu einer instrumentalen Soundcollage um. Und Stings Songthema über das Loslassen findet bei „If You Love Somebody Set Them Free“ eine musikalisch treffende Entsprechung durch die Freiheit des Jazz, besonders wenn das Stück in Landgrens druckvolle Posaunenimprovisation mündet.

Musik auf der Überholspur rahmt das Album ein: Wollnys rasantes Paradestück, der Opener „Polygon“ und das abschließende, von Danielsson geschriebene Titelstück „4WD“, bei dem er Nirvanas „Smells Like Teen Spirit“ im Hinterkopf hatte.

Das Album bietet Jazz vom Feinsten und wildert immer wieder im Pop. Es gehört zum Entspanntesten, was ich seit langem gehört habe. Spätestes wenn Nils Landgren in Track 2 mit den Lyrics zu „Another Day In Paradise“ einsetzt, ist der Genuss perfekt. Ich bin gespannt auf die Live-Umsetzung!

Termine der ACT Jazz Night 2019:

07.04. Lüneburg, Liebeskind Auditorium

08.04. Hamburg, Laeiszhalle

09.04. Bremen, Die Glocke

10.04. Dortmund, Konzerthaus

11.04. Kaiserslautern, Kammgarn

12.04. Frankfurt, Alte Oper

13.04. München, Prinzregententheater

14.04. Zürich, Kaufleuten

17.04. Berlin, Philharmonie

18.04. Düsseldorf, Tonhalle

19.04. Stuttgart, Theaterhaus

