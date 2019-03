VERÖFFENTLICHUNG » 15.03.2019

Roland Kaiser – nur wenige Namen sind so eng mit dem Triumphzug des deutschen Schlagers verknüpft, wie der des 66-jährigen Berliners. Ein lupenreiner Ausnahmesänger, der seit fast viereinhalb Dekaden ganze Hörergenerationen begeistert und der sich dabei immer wieder neu erfindet. Dass er sich dabei vor wenigen Jahren mit Maite Kelly zusammengetan und einen modernen Schlagerhit geschrieben hat, tat ihm hörbar gut. Und es führte zu der Veröffentlichung „stromaufwärts“, bei der er im Jahr 2017 seine bekannten Hits mit neuen Musikstilen verzierte.

Doch darauf kann sich der Barde auch im Rentenalter nicht ausruhen. Am 15. März erschien das neue Album „Alles oder Dich“, auf dem sich Roland Kaiser moderner denn je präsentiert. Die bekannten Schlagersternchen und junge männliche Kollegen wie Mitch Keller oder Ben Zucker müssen ihm da nichts vormachen: Kaiser beherrscht auch den Umgang mit Discobeat und Schlagerfox, ohne dabei aber seine Wurzeln zu vergessen.

Ganze vorne liegt mit dem Titelsong „Alles oder Dich“ eine wunderschöne Ballade im orchestralen Sound. Die Single „Stark“ bietet eingängigen Schlagerpop und „Liebe kann uns retten“ ist vielleicht der wichtigste Song des Albums: Hier werden keine Plattitüden vermittelt, sondern es geht um Werte wie Toleranz und Gemeinschaftssinn in einer schwierigen Welt.

Roland Kaiser hat nicht nur Liebesbotschaften für seine Fans. „Kein Grund zu bleiben“ verarbeitet das Trennungsthema – und im Duett „Niemand“ mit Barbara Schöneberger geht es um das alltägliche Alleinsein.

Nach der Modernisierung durch Maite Kelly ist das neue Album wieder ein typisches Kaiser-Album geworden, das ihn von seiner besten Schlager-Seite zeigt. Die modernen Elemente sind geblieben, aber sie spielen sich nicht in den Vordergrund. Stattdessen gibt es ein solides neues Werk. Roland Kaiser ruht sich nicht auf den Klassikern aus, sondern müht sich, ständig Neues zu schaffen. Dafür lieben ihn die Fans und stürmen seine Konzerte. Wenn man sich die Tour der nächsten zwei Jahre anschaut, kann man das Arbeitspensum nur bewundern. Hier die Daten und darunter das bewegende Video zu „Liebe kann uns retten“:

ROLAND KAISER – Open Air 2019

06.04.2019 Nauders (AT), Reschenpass

01.06.2019 Erfurt, Domplatz

08.06.2019 Kamenz, Hutbergbühne (ausverkauft)

09.06.2019 Kamenz, Hutbergbühne (Zusatzshow)

12.06.2019 Bad Hersfeld, Sparkassen-Arena / Hessentag

14.06.2019 Rostock, IGA Parkbühne

15.06.2019 Büsum, Legends at the Sea

12.07.2019 Schopfheim, Marktplatz

17.07.2019 Mörbisch (AT), Seebühne

25.07.2019 Tüßling, Raiffeisen Kultursommer

27.07.2019 Chemnitz, Kaiser-Arena am Hartmannplatz

31.07.2019 Flumserberg (CH), OpenAir (Festival)

02.08.2019 Dresden, Kaisermania (ausverkauft)

03.08.2019 Dresden, Kaisermania (ausverkauft)

09.08.2019 Dresden, Kaisermania (ausverkauft)

10.08.2019 Dresden, Kaisermania (ausverkauft)

15.08.2019 Coburg, Schlossplatz

16.08.2019 Butzbach, Butzbach Open Air

17.08.2019 Hückelhoven, SommerMusik Schacht 3

18.08.2019 Münster, Domplatz

23.08.2019 Berlin, Waldbühne (ausverkauft)

06.09.2019 Beverungen, Weser Open Air

27.09.2019 Ellmau/Wilder Kaiser (AT), Musikherbst am Wilden Kaiser

04.10.2019 Ellmau/Wilder Kaiser (AT), Musikherbst am Wilden Kaiser

ROLAND KAISER – „Alles oder Dich“-Arena-Tour 2020

Frühjahr 2020

13.03.2020 Riesa, SACHSENarena

14.03.2020 Magdeburg, GETEC-Arena

19.03.2020 Braunschweig, Volkswagen Halle

20.03.2020 Kiel, Sparkassen-Arena-Kiel

21.03.2020 Berlin, Mercedes-Benz Arena

26.03.2020 Zwickau, Stadthalle

27.03.2020 Leipzig, Arena

28.03.2020 Schwerin, Sport- und Kongresshalle

02.04.2020 Neubrandenburg, Jahnsportforum

03.04.2020 Hannover, TUI Arena

04.04.2020 Stuttgart, Hanns-Martin-Schleyer-Halle

05.04.2020 Dortmund, Westfalenhalle 1

Herbst 2020

05.11.2020 Frankfurt a.M., Festhalle

06.11.2020 CH-Zürich, Samsung Hall

07.11.2020 München, Olympiahalle

08.11.2020 AT-Wien, Wiener Stadthalle D

12.11.2020 Erfurt, Messe

13.11.2020 Rostock, Stadthalle

14.11.2020 Hamburg, Barclaycard Arena

19.11.2020 Mannheim, SAP Arena

20.11.2020 Oberhausen, König-Pilsener-ARENA

21.11.2020 Köln, LANXESS arena

22.11.2020 Bremen, ÖVB-Arena

