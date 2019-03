VERÖFFENTLICHUNG » 15.03.2019

BEWERTUNG » 8 / 9

ARTIST » Foreigner

LABEL » Universal Music

15.03.20198 / 9

Das ist doch ein uraltes Schätzchen der Rock-Heroen, dass einem hier in die Finger fällt! Nachdem sich das Debütalbum von Foreigner ein Jahr lang in den Top-20 der US-Charts gehalten hatte, kehrte die damals sechsköpfige Band am 27. April 1978 nach England zurück, um in der Heimat von Bandgründer Mick Jones ein gefeiertes Konzert im Londoner Rainbow Theatre zu spielen. Nach dem Eröffnungssong „Long, Long Way From Home“ kamen die Fans in den Genuss einer umwerfenden Show, denn Jones & Co. spielten an diesem Abend neben ihren frühesten Hits wie „Feels Like The First Time“ und „Cold As Ice“ auch erste Vorboten des zweiten Albums „Double Vision“, das erst einige Monate später erschien. Es gab den Titelsong und den Kracher „Hot Blooded“. Auch im Abstand von vierzig Jahren bot die Band damals eine Show ihrer bis heute größten Rockhits.

Auf der Bühne im legendären Rainbow Theatre war damals jenes Line-up zu sehen, das die meisten ihrer Fans wohl als die klassische Besetzung bezeichnen: Neben Mick Jones (Leadgitarre, Keyboards, Hintergrundgesang) standen auch Lou Gramm (Gesang, Percussion), Ian McDonald (Gitarre, Keyboards, Saxofon, Flöte, Hintergrundgesang), Al Greenwood (Keyboards, Synthesizer), Ed Gagliardi (Bass, Hintergrundgesang) und Dennis Elliott (Schlagzeug, Hintergrundgesang) auf der Bühne.

Zum 41. Jahrestag erscheint der Mitschnitt restauriert, neu abgemischt und neu gemastert – als DVD oder Blu-ray. „1978 war ein absolut magisches Jahr für uns“, kann Gründer Mick Jones bestätigen. „Nach England zurückzukehren, um dort ein Konzert im legendären Rainbow zu spielen – für mich ging damit ein Traum in Erfüllung. Das Publikum war der Wahnsinn. Besser hätte das Konzert für uns damals echt nicht laufen können.“

Qualitativ muss man bei der DVD im 4:3-Format einige Abstriche machen. Da kann auch die beste Technik mit vier Jahrzehnten Abstand zu der Aufnahme keine Abhilfe schaffen. Trotzdem ist die Show sehr ansehnlich. Und soundtechnisch hat man einiges aus dem Material raus geholt. Die CD wird sich öfter im Player finden!

Unsere Foreigner Empfehlung

Letzte Aktualisierung am 3.02.2019 um 12:22 Uhr / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API