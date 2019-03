VERÖFFENTLICHUNG » 15.03.2019

Songs wie „Total Eclipse Of The Heart“, „Holding Out For A Hero“ und „It’s A Heartache“ machten sie weltberühmt. Ihre aktuellen Hits finden nicht mehr im Radio statt, doch die 67jhährige zeigt auch im „Rentenalter“ noch, dass sie stimmlich locker mit der Jugend mithalten. Auf dem 17. Studioalbum ist ihre Stimme kraftvoll wie eh und je.

Nicht ungewöhnlich für eine Musikerin ihres Kalibers, hat sie sich gleich einige Superstars mit an Bord geholt: Francis Rossi von Status Quo singt mit ihr zusammen den Song „Someone’s Rockin‘ Your Heart“, Sir Rod Stewart rockt als Duettpartner im Song „Battle Of The Sexes“ und Sir Cliff Richard hören wir mit Bonnie im Song „Taking Control“. Die wunderbare Ballade „Seven Waves Away“ wurde eigens für sie von Sir Barry Gibb geschrieben. Neben soviel Adel bleibt Bonnie dennoch die uneingeschränkte Königin.

Natürlich darf man sich nichts weltbewegend Neues erwarten. Bonnie Tyler singt den gewohnt-soliden AOR und tut gut daran, sich nicht auf irgendwelche Spielchen einzulassen. Bonnie sagt über das Album: „Ich fing im April 1969 mit dem Singen an und sang 7 Jahre lang 6 Tage die Woche bevor Roger Bell mich entdeckte. Er kam aus London nach Wales, um sich einen männlichen Sänger, von dem er gehört hatte, anzuhören. Aber da es in dem Club zwei Etagen gab, betrat er den falschen Raum und hörte mich stattdessen singen. Das war der Anfang meiner wundervollen Reise. Ich habe auf der ganzen Welt performt und liebe es immer noch, auf der Bühne zu stehen, um meine fantastischen Fans zu unterhalten. Die Zeit war reif wieder ins Studio zu gehen und nach 50 Jahren als Performerin wusste ich, dass ich etwas ganz Besonderes abliefern müsste. Genau das habe ich getan. Die neuen Songs auf ‚Between The Earth And The Stars‘ klingen unglaublich.“

Musikalisch findet die Sängerin eine gute Balance zwischen Rock und Pop mit geringen Country-Anteilen. Das Ergebnis ist erstaunlich abwechslungsreich und kompromisslos. Dies und die unverkennbare Stimme, die von Beginn an ins Ohr geht, machen es zum eindrucksvollen Spätwerk

