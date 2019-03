VERÖFFENTLICHUNG » 22.03.2019

BEWERTUNG » 8 / 9

ARTIST » Megadeth

LABEL » Universal Music

22.03.20198 / 9

Mit ihrem „Dystopia“-Album haben Megadeth vor drei Jahren bewiesen, dass sie noch lange nicht zum alten Eisen gehören. Seit ihrer Gründung im Jahr 1983 gelten sie als Pioniere des Thrashmetal in Amerika und später auch in ganz Europa. Kein Wunder, dass sie bis heute in einem Atemzug mit Metallica, Slayer und Anthrax genannt werden – auch wenn es in den Jahren 2002 bis 2004 krankheitsbedingte Auflösungstendenzen gab. Trotz aller Unkenrufe sind Megadeth seit „The System Has Failed“ wieder in alter Frische zurück und haben im vergangenen Jahrzehnt mit „Th1rt3en“, „Super Collider“ und „Dystopia“ megastarke Alben vorgelegt.

Zum 35jährigen gibt es zwar nicht das lang ersehnte neue Album, sondern eine Anthologie mit dem Namen „Warheads on Foreheads“, welche die Geschichte des Quartetts um Dave Mustaine gehaltvoll zusammenfasst. Drei CDs (oder vier Vinyl-LPs) umfassen ihre gesamte bisherige Karriere – vom allerersten Studioalbum „Killing Is My Business…“ bis hin zum aktuellen Longplayer, der ihnen erst im Jahr 2017 einen Grammy Award bescherte.

„Vor 35 Jahren habe ich dieser Band den Namen Megadeth gegeben, und die Songs, die auf diesem Album vereint sind, halte ich für die effizientesten Waffen, die wir in unserem Arsenal haben“, kommentierte Dave Mustaine die Zusammenstellung des Albums. „WOF – das ist in der Sprache des US-Militärs ein Begriff für die Zielgenauigkeit. Es geht schließlich immer darum, das geeignete Geschoss für den jeweiligen Auftrag zu finden… und diese Stücke sind alle so gestrickt, dass sie maximale Zerstörung (oder maximales Abwehr- oder Abbremsvermögen) garantieren.“

Megadeth haben das neue entstandene Genre des Thrash-Metal mit ihrem Debütalbum in neue Sphären geführt und sind auch heute noch tonangebend. Die neue Zusammenstellung ist sehr aussagekräftig und gibt einen guten Überblick in chronologischer Reihenfolge. So kann man die musikalische Entwicklung und die Veränderungen in Sound sowie Zusammensetzung der Band (mit der einzigen Konstante Dave Mustaine) sehr gut nachvollziehen. Wer allerdings Raritäten und unveröffentlichtes Material erwartet, wird leider enttäuscht. Für langjährige Fans hat die Compilation höchtens Vollständigkeits-Wert.

Sehr gut ist die Aufmachung im Digipack mit schön gestaltetem Booklet. Und auch das Cover weiß zu gefallen. Für Nostalgiker, die 35 Jahre Megadeth Revue passieren lassen wollen, ist diese Best Of sicherlich genau das Richtige.

Unsere Megadeth Empfehlung

Warheads on Foreheads Megadeth, Warheads on Foreheads

Universal (Universal Music)

Audio CD

Letzte Aktualisierung am 31.01.2019 um 10:53 Uhr / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API