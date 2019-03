QUELLE » Universal Music

Am 24. Mai veröffentlicht Sting ein neues Werk: Das Album „My Songs“ wird zeitgemäße Neuinterpretationen seiner größten Hits enthalten. Heute wurden bereits neue Versionen von „Desert Rose“, „Demolition Man“ und „Brand New Day“ veröffentlicht.

“‘My Songs’ is my life in songs. Some of them reconstructed, some of them refitted, some of them reframed, but all of them with a contemporary focus”, so Sting selbst über das neue Werk. Die Neuinterpretationen alter Klassiker, die auf „My Songs“ vertreten sind, orientieren sich an den originalen Arrangements der Songs und unterstreichen einmal mehr Stings außergewöhnlichen Status als einer der einfluss- und abwechslungsreichsten Künstler unserer Zeit. Seit er 1977 gemeinsam mit Stewart Copeland und Andy Summers The Police gründete, wurde immer erfolgreicher und ist mittlerweile zu einer Ikone geworden. Weltweit hat er über 100 Millionen Alben verkauft, 18 Grammys gewonnen und mit Stücken wie „Englishman in New York“, „Roxanne“ und vielen, vielen mehr Musikgeschichte geschrieben.

„My Songs“ wird unter anderem auf CD und Vinyl erscheinen und persönliche Liner-Notes von Sting enthalten, die die Geschichte hinter dem jeweiligen Song freilegen. „My Songs“ wurde von Martin Kierszenbaum (Sting, Lady Gaga, Robyn), Dave Audé (Bruno Mars, Selena Gomez) und Jerry Fuentes (The Last Bandoleros) produziert und A&R-seitig betreut. Produziert wurde das Album von Robert Orton (Lana Del Rey, Mumford & Sons) und Tony Lake (Sting, Shaggy).

Im vergangenen Jahr erst hatte Sting gemeinsam mit Shaggy das Album „44/876“ veröffentlicht, gemeinsam sind die beiden auf Welttournee gegangen. Vom 19. bis zum 25. Mai gastieren sie mit der Tour in Großbritannien. Im Anschluss daran wird Sting seine „My Songs“-Solotour starten und unter auch anderem in Deutschland spielen:

STING – „MY SONGS“ | LIVE

06.06.2019 – EXPO Plaza (Hannover)

23.06.2019 – Jahn Gelände (Forchheim)

25.06.2019 – Sparkassen-Park (Mönchengladbach)

26.06.2019 – Open-Air-Platz Emsland-Arena (Lingen, Ems)

06.07.2019 – Freilichtbühne Peißnitz (Halle, Saale)

10.07.2019 – Tollwood Festival (München)

15.07.2019 – Kunstrasen Bonn Gronau (Bonn)

