VERÖFFENTLICHUNG » 29.03.2019

BEWERTUNG » 7 / 9

ARTIST » Lang Lang

LABEL » Deutsche Grammophon, Universal Music

Ein „Piano-Best-of“ hat Lang Lang hier abgeliefert. Das wird deutlich, sobald man die ersten Klänge der CD hört, die fast ausschließlich aus bekannten Meisterwerken besteht, die der chinesische Pianist hier ohne Schnörkel und in ihrer ursprünglichen Intention beinahe nahtlos aneinanderreiht.

Mit seinen Aufführungen, Lehrbüchern, Aufnahmen und Ausbildungsprogrammen hat er Millionen von Menschen inspiriert und fast punktgenau am Welt-Klavier-Tag (30.3.), dem 88. Tag des Jahres, veröffentlicht Lang Lang sein neues Album „Piano Book“, eine Sammlung von Stücken, die der Künstler seit frühester Kindheit liebt.

„Piano Book“ ist seine erste Veröffentlichung seit drei Jahren, mit der er klassische Musik einem breiten Publikum nahebringen möchte. Dafür verwendet er Melodien, die jeder kennt, und präsentiert sie in virtuoser Weise. Mancher mag das belächeln – und es stimmt schon: Die Meisterwerke von Bach, Beethoven, Debussy, Chopin und Mozart sollte man natürlich am Stück hören. Doch wir leben in einer kurzlebigen Zeit – und die Aufmerksamkeitsspanne der Jüngeren lässt immer weiter nach. Sehen wir die kurzen Musikstücke also als Teaser. Und wenn diese den einen oder anderen neugierig machen, sich die kompletten Werke anzuhören (meinetwegen per Stream), dann hat Lang Lang sein Ziel doch durchaus erreicht.

Lang Lang reflektiert mit „Piano Book“ auf die Anfänge seines Klavierspiels, auf das, was seine Fantasie beflügelte, und darauf, wie er das Gelernte an eine neue Generation weitergeben kann. Es ist ihm ein großes Anliegen, junge Menschen zum Klavierspielen zu bewegen. Dies tut er mittels eines Fonds für Musikerziehung und pädagogische Programme. Ein hehres Ziel – und so bleibt Lang Lang mit einer „Best-of-Compilation“ wie der vorliegenden CD absolut authentisch. Auch für Laien absolut hörenswert.

