VERÖFFENTLICHUNG » 22.03.2019

BEWERTUNG » 8 / 9

ARTIST » Toto

LABEL » Eagle Rock, Universal Music

22.03.20198 / 9

Seit 40 Jahren gibt es nun TOTO – die Band voll mit Smashhits und Evergreens. Wenn man so will eine fortwährende Tour: 40 mal mit der Erde um die Sonne. Ein schöner Titel für die Jubiläumstour, die sie 2018 auch nach Amsterdam führte, wo der vorliegende Mitschnitt entstand. Ich habe das Konzert in Luxemburg gesehen und muss sagen, dass es ein (von kleineren Durchhängern abgesehen) durchweg einzigartiges Konzerterlebnis war.

Seit Anfang letzten Jahres sind die sechsfachen Grammy-Gewinner aus Los Angeles bereits vor hunderttausenden Fans in Europa und Nordamerika aufgetreten. Die Tournee wird dieser Tage in Japan fortgesetzt und im Sommer folgen die nächsten Shows in Deutschland. Der neue Konzertfilm mit fantastischen Livebildern erscheint in etlichen Formaten und Bundles – unter anderem als DVD, Blu-ray, DVD & 2CDs, Blu-ray & 2CDs sowie digital und in den klassischen Tonträgerformaten 3LP (180g, Heavyweight) und 2CD.

Zur Review liegt mir die 2CD-DVD-Version vor und das macht durchaus Sinn. So schön das Konzert auch ist – man wird es sich höchstens in größeren Abständen zu Gemüte führen. Da lob ich mir doch die zwei Live-CDs mit hervorragendem Sound, die in meinen CD Player momentan Dauerrotation fahren.

Aufgezeichnet wurde „40 Tours Around The Sun“ am 17. März 2018 im ausverkauften Ziggo Dome von Amsterdam, wo TOTO vor über 18.000 Fans auftraten: Neben ihren größten Hits wie „Africa“, „Hold The Line“ und „Rosanna“ spielte die Band auch diverse heimliche Highlights und Fan-Favoriten aus ihrem Backkatalog, die sie nur äußerst selten live präsentieren. Zudem kam das Publikum in den Genuss von zwei neuen Songs, die TOTO erst kurz davor für ihr dazugehöriges Greatest-Hits-Album „40 Trips Around The Sun“ eingespielt hatten.

Joseph Williams macht seine Sache hervorragend als Leadsänger. Da muss man sich keine Sorgen machen. Und die Bühnenshow ist wirklich spektakulär mit farbenfrohen Bildern.

Ein weiteres Highlight der Video-Veröffentlichungen ist das exklusive „40 Tours Featurette“, das ein aktuelles Interview mit den Bandmitgliedern Steve Lukather, David Paich, Steve Porcaro und Joseph Williams beinhaltet.

TOTO ist eine der wenigen Bands aus den Siebzigern, die sich selbst komplett treu geblieben ist, was ihnen immer neue Fans bescheren sollte – seit inzwischen vier Jahrzehnten. Und weiter geht’s!

