VERÖFFENTLICHUNG » 29.03.2019

BEWERTUNG » 7 / 9

ARTIST » herrH

LABEL » Karussell, Universal Music

29.03.20197 / 9

herrH alias Simon Horn gehört zu neuen Generation junger und moderner Kindermusiker und hat sich im Laufe der letzten fünf Jahre mit unzähligen Auftritten und vier eigene Alben deutschlandweit einen Namen gemacht. Das Genre wurde im gewissermaßen in die Wiege gelegt, denn auch sein Vater Reinhard Horn ist schon lange erfolgreich als Kindermusiker unterwegs. Aktuell veröffentlicht herrH sein fünftes Studioalbum „Wenn ich groß bin“ mit 15 neuen Songs fürs Kinder- und Familienwohnzimmer.

Vom Hip-Hop-Opener „High Five” bis zum verträumten Abschlusstitel „Wolkenbilder“ bietet das neue Album viel Abwechslung und jede Menge Anregung für kindliche Lachmuskeln und Gehirnzellen. Da kann sich die ganze Familie beim „TSHV -Turn- und Singverein“ oder in der „Kinderdisco“ ordentlich auspowern, gemeinsam mit „26 Buchstaben“ das Alphabet lernen oder sich „100.000 Fragen“ stellen. „Tierisch“ verpackt lauter tierische Redensarten in einem mitreißenden Bewegungssong und mit dem Titelsong „Wenn ich groß bin“ können sich die Kids in bunte Zukunftsträume verlieren.

Gemeinsam mit seinem Produzenten Jonathan Walter macht herrH dabei Ausflüge in ganz unterschiedliche Musikstile. Mal dominieren Synthieklänge und es wird gerapt wie in „Boah das nervt“, dann wieder erfinden sie für den Ohrwurm eine nette Popmelodie oder machen sogar mit „Hugbard von Gelegentlich“ einen Ausflug ins Mittelalter. Und auf der „Weltreise“ geht es auch musikalisch gechillt um die Welt.

Auch auf „Wenn ich groß bin“ bietet herrH also wieder Kindermusik, wie sie sich moderne Familien wünschen. Das Album ist musikalisch vielfältig, thematisch auf Augenhöhe mit den Kindern und unterhaltsam für Kleine und Groß – mit Ausnahme vielleicht von rebellische Teenagern, aber die haben ja sowieso ihre eigene Musik auf den Ohren. Und wer die Songs auch mal live erleben will, hat dazu auf zahlreichen KinderMitmachKonzerten in ganz Deutschland Gelegenheit – Termine gibt’s unter www.herrH.com.

