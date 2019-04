QUELLE » Promoteam Schmitt & Rauch

1969 war ein ereignisreiches und aufregendes Jahr: Die Mondlandung im Juli, Willy Brandt, der erste SPD-Kanzler, Gustav Heinemann, der erste SPD-Bundespräsident, der Ausbruch des Nordirland-Konflikts, Jungfernflüge des „Jumbo-Jets“ und der „Concorde“, Geburt des „Woodstock“-Mythos und wenig später das „Altamont“-Desaster beim Rolling Stones-Konzert, „Easy Rider“ im Kino, „Abbey Road“ und „Tommy“, Black Sabbath und King Crimson erstmals auf den Plattentellern.

Und 50 Jahre ist es auch her, dass in Hannover die Prog Rock-Formation ELOY um den Gitarristen, Sänger und Komponisten Frank Bornemann gegründet wurde. Bis heute ist er einzig permanentes Mitglied der Band. Im Jahr darauf erschien mit „Walk Alone“ die erste Single, 1971 bei Philips jenes erste Album mit dem kultigen Mülltonnen-Cover. Danach wechselte die Gruppe zum Kölner Label Electrola, bei dem sie nach drei weiteren Alben, auf dem legendären Harvest-Label die Alben „Dawn“ (1976), „Ocean“ (1977) und „Silent Cries And Mighty Echoes“ (1979) veröffentlichten. Diese Schallplatten markierten den ersten musikalisch-kreativen Höhepunkt der Band – und auch die Verkaufszahlen erreichten neue Dimensionen.

Das Jubiläum ist nun auch der Anlass, diese drei Alben neu aufzulegen. Unter dem Titel „The Classic Years Trilogy“ veröffentlicht Universal am 26.04.2019 ein Box-Set mit drei 180 Gramm-Vinyl-Schallplatten und den dazu gehörigen CDs in einem speziell gestalteten Schuber. Alle von den Originalbändern stammenden Aufnahmen wurden unter der Regie des Remaster-Fachmanns Eroc soundtechnisch neu überarbeitet. Die Gesamtauflage des durchnummerierten Box-Sets ist auf 2.000 Stück limitiert.

Die Klappcover von „Ocean“ und „Silent Cries And Mighty Echoes“ wurden außen unverändert übernommen bzw. adaptiert und innen vom langjährigen Eloy-Grafiker Michael Narten neu gestaltet. Das bisher einfache Steckcover von „Dawn“ wurde zum Klappcover erweitert, die Texte der bisherigen Innenhülle sind jetzt im Innencover auf neuer Foto-Grundlage abgebildet. Ein weiteres Gatefold-Cover enthält neben den 3 CDs auch Statements der originalen Musiker zu jedem einzelnen Album.

Eloy zählen auch heute noch zu den gefragtesten Prog Rock-Acts mit einer internationalen Fangemeinde, zu der weiterhin neue Mitglieder hinzukommen. Die gesamte Eloy-Diskographie umfasst inzwischen 18 Studioalben und zwei Livemitschnitte. Zuletzt gelang der Band 2017 mit „The Vision, The Sword And The Pyre – Part I“, einer Adaption der Geschichte der französischen Freiheitskämpferin Jeanne D’Arc, ein hoher Einstieg in die deutschen Album-Charts. An „Part II“ arbeiten Frank Bornemann und seine diversen Musikergäste derzeit äußerst intensiv. Auch sind weitere Katalog-Veröffentlichungen in Planung.

