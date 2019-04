QUELLE » MCS Berlin

Unter dem Pseudonym „Luksan Wunder“ treibt das Comedy- und Satire-Kollektiv aus Berlin vornehmlich auf YouTube sein wunderliches Unwesen und parodiert dort alles, was sich Erfolgsformat nennt: Von Tutorials zur „Korrekten Aussprache“ von Fremdwörtern über fragwürdige „Lifehacks“, das „Most Unsatisfying Video in the World“ oder ein Reisemagazin, in dem einfach nicht verreist wird, bis hin zu den erfolgreichen „Literal Videos“, bei denen Musikvideos mit neuem Text versehen werden und die bizarre Bildsprache wörtlich wiedergegeben wird. Und das ist längst nicht alles.

Ihr „Most Unsatisfying Video in the World“ Video ist ihr bisher erfolgreichstes. Grund genug eine Art Fortsetzung zu drehen. Dabei herausgekommen ist das „Most Irritating Video in the World ever Made“.

Ab dem 04.04. geht das Kollektiv auf Tour. „Wenschen, Tiere, Fensationen“ ist wie die Videos von Luksan Wunder auch: In verblüffend hoher Schlagzahl werden Gags und Formate gefeuert, und zwar mal derb, mal subtil, mal seltsam – mal Musik, mal Video, mal Sketch. Der anspielungsreiche Humor schwimmt im stürmischen Bermudadreieck von Postmoderne, Pubertät und Parodie. Gerade diese Vielfältigkeit macht das Ganze so spannend, kurzweilig und überaus unterhaltsam.

TOURDATEN 2019:

04.04.2019 – Hamburg, Knust

05.04.2019 – Hannover, Pavillon

07.04.2019 – Köln, Artheater

09.04.2019 – Leipzig, Naumanns

10.04.2019 – Dresden, Groovestation

11.04.2019 – Erlangen, E-Werk

12.04.2019 – Darmstadt, Centralstation

13.04.2019 – Mainz, Schon Schön

14.04.2019 – Lahr, Schlachthof

02.05.2019 – München, Backstage

03.05.2019 – Reutlingen, Franz K

04.05.2019 – Kaiserslautern, Kammgarn

05.05.2019 – Münster, Pension Schmidt

09.05.2019 – Osnabrück, Lagerhalle

10.05.2019 – Bremen, Tower

29.05.2019 – Offenburg, Spitalkeller*

30.05.2019 – Heidelberg, Halle 02

31.05.2019 – Freiburg, Vorderhaus

01.06.2019 – Augsburg, Neue Kantine

02.06.2019 – Stuttgart, Im Wizemann

* kein VVK

