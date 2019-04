Reset, Ende, neu: Wenn in diesen Tagen das neue und achte Mando Diao Album erscheint, ist alles ganz anders – und doch vieles wie gewohnt und sogar besser. “Good Times” ist in gewisser Weise das „Zurück in die Zukunft“-Album der größten schwedischen Rockband aller Zeiten. Zwölf Songs, die die klassischen Mando Diao Tugenden mit der gewachsenen Erfahrung und den vielfältigen musikalischen Einflüssen der Schweden kombinieren. Ein Album, das zugleich das Ende des einen und den Beginn eines neuen, aufregenden Kapitels einer einmaligen Karriere markiert.

Am 30.11.2019 beweisen Mando Diao ihre Klasse live im Kölner Palladium. Der exklusive Eventim-Presale für dieses Konzert startet am 04.04. um 9.00 Uhr, allgemeiner VVK-Start ist am 05.04.2019.

