Das Hamburger Duo Ivy Flindt veröffentlichte am 12. April 2019 seine neue Single „When You’re Not Around“ vom Album „In Every Move“. Zum Release gibt es einen kurzen Blick ins Studio, eine neue Akustikversion des Songs samt charakterstarkem Video sowie einen wundervollen Clip des amerikanischen Videokünstlers Peter Lawrie Winfield zur Albumversion. Es braucht nicht einmal 30 Sekunden in ihrem Song „When You’re Not Around“ und schon haben Cate Martin und Micha Holland wieder einmal die große Stärke von Ivy Flindt ausgespielt: Bei ihnen sitzt einfach jeder Ton, jedes Wort, jede Nuance. Allein dieses wie ein Echo hallende Gitarrenmotiv, das den Song eröffnet und die Stimmung setzt, bis Cate die Killerzeile singt: „She was ashes, she was glory, she ruled you straight away“. Es entspinnt sich eine Geschichte von Sehnsucht, Verlust, Eifersucht und immer wieder: Versuchung. „Temptation alway wins“, heißt es einmal. Und zuvor: „I could tell from across the room / That girl’s a story / You just cleared your page for“.

Ähnlich atmosphärisch und sehnend ist nun das offizielle Video zum Song. Ein poetisches Flackern von Bildern, Emotionen, Szenen, Charakteren, Textzeilen – komponiert und realisiert vom amerikanischen Videokünstler Peter Lawrie Winfield. Man merkt, dass Winfield selbst auch Musiker ist, denn sein Clip funktioniert wie ein guter Song, lässt starke Bilder wiederkehren wie einen guten Refrain und schafft es durch seinen Rhythmus dutzende Eindrücke, Szenen und Charaktere in den Dienst dieses so wundervollen Songs zu stellen, als gewähre er uns einen Blick in das Kopfkino, das „When You’re Not Around“ in ihm auslöst. Cate kontaktierte ihn übrigens, weil sie Winfields Video zu Didos Comeback-Single „Hurricanes“ so mochte. Oder wie Cate selbst erzählt: „Man muss immer der guten Arbeit folgen! Nach einiger Recherche hatte ich ihn – Vorhaben vorgetragen, Musik verschickt, geskyped, Pläne geschmiedet, Material ausgewählt und gedreht, gearbeitet. Ein enges Austauschen über Prioritäten, Bildsprachen, Rhythmus.“

Cate ist hier eine Wiederholungstäterin: Denn schon ihren Alben-Produzenten Per Sunding schrieb Cate an, weil sie dessen Arbeit am Cardigans-Album „Long Gone Before Daylight“ liebt und überzeugte ihn, mit Ivy Flindt zu arbeiten. Die intensive Zeit mit ihm in den Tambourine Studios in Malmö und die von Ivy Flindt präferierte Arbeitsweise „Low-Budget-DIY mit Stil“ sieht man in der kurzen Studiodokumentation, die Cate und Micha zeitgleich veröffentlichen:

Zur Veröffentlichung der Single gibt es auch eine neue akustische Version von „When You’re Not Around“, die ebenfalls mit einem neuen ausdrucksstarken Video daherkommt. In dieser Zusammenarbeit mit ArtScene.film aus Hamburg sieht man erneut die enge Verzahnung aus Musik und Kunst, die schon bei der prächtigen Deluxe-Edition des Albums „In Every Move“ zelebriert wurde. Über genau diese kam der Kontakt zu ArtScene.film-Mitbegründerin Ariane von Bethusy-Huc zustande, die beim Clip zur Akustikversion Kamera und Regie übernahm. Cate erklärt: „Das Video ist einerseits Performance-Video, andererseits auch Charakterstudie mit Hund, meinem Dobermann, der mir nicht von der Seite weicht. Miteinander – ohne einander. Heraustreten aus dem Gemeinsamen und auf sich selbst zurückgeworfen in die Welt blicken.“ Was sie zu den Kernfragen des Liedes und wohl auch des Lebens führt: „Was bin ich ohne den anderen? Bin ich ohne den anderen?“

