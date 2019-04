VERÖFFENTLICHUNG » 26.04.2019

BEWERTUNG » 9 / 9

ARTIST » Eloy

LABEL » Universal, Vertigo

26.04.20199 / 9

Oh – was für ein schönes Teil ist mir da unlängst ins Haus geflattert! Die besten Alben der deutschen Progger Eloy auf Vinyl und auf CD – alles in einer schmucken Box. Das ist doch ein Grund zum Feiern!

Gegründet wurde die Band, die sich nach dem Volk der Eloi aus H.G. Wells‘ „Zeitmaschine“ benannte, im Jahr 1971 von Frank Bornemann in Hannover. Prog aus deutschen Landen war in den 70ern schwach gesät. Während sich Grobschnitt eher der Spaßfraktion andienten, versuchten es Eloy mit psychedelischem Artrock und Krautrock. Das bedeutete: Synthesizer und Orgelklänge vom Feinsten.

Das Konzeptalbum „Dawn“ ebnete den Weg zum großen Erfolg. Der Nachfolger „Ocean“ wurde zum Klassiker des Genres und mit „Silent Cries and Mighty Echoes“ waren die Hannoveraner auf dem Höhepunkt ihres Erfolgs, was sich in Platz 17 der deutschen Albumcharts niederschlug. Diese Werke aus den Jahren 1976 bis 1979 sind zeitlos genial und man kann sie auch vierzig Jahre später noch sehr gut hören.

Unter dem Titel „The Classic Years Trilogy“ veröffentlicht Universal am 26.04.2019 ein Box-Set mit drei 180 Gramm-Vinyl-Schallplatten und den dazu gehörigen CDs in einem speziell gestalteten Schuber. Alle von den Originalbändern stammenden Aufnahmen wurden unter der Regie des Remaster-Fachmanns Eroc (ausgerechnet vom Dauer-Mitbewerber Grobschnitt) soundtechnisch neu überarbeitet. Die Gesamtauflage des durchnummerierten Box-Sets ist auf 2.000 Stück limitiert.

Die Klappcover von „Ocean“ und „Silent Cries And Mighty Echoes“ wurden außen unverändert übernommen bzw. adaptiert und innen vom langjährigen Eloy-Grafiker Michael Narten neu gestaltet. Das bisher einfache Steckcover von „Dawn“ wurde zum Klappcover erweitert, die Texte der bisherigen Innenhülle sind jetzt im Innencover auf neuer Foto-Grundlage abgebildet. Ein viertes Gatefold-Cover enthält neben den 3 CDs auch Statements der originalen Musiker zu jedem einzelnen Album.

Es macht einfach Riesenspaß, dieses Teil in Händen zu halten und die Vinyls durchzuhören. Die Box ist als Schuber sehr stabil und ebenfalls schön gestaltet. Mein Favorit ist seit Jahren das „Ocean“-Album. Daran wird sich vermutlich nichts mehr ändern, aber auf jeden Fall ist das komplette Trio der „Classic Years“ verdammt hörenswert. Die CDs sind ein nettes Gimmick, das für Puristen nicht unbedingt nötig wäre. Fazit: Schöner geht’s kaum. Ein Fest für Nostalgiker und Sammler!

Unsere Eloy Empfehlung

