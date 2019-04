VERÖFFENTLICHUNG » 26.04.2019

BEWERTUNG » 7 / 9

ARTIST » Andy Brings

LABEL » Warner Music

26.04.20197 / 9

Von 1991 bis 1994 war Andy Brings Gitarrist der deutschen Thrash-Metaller Sodom. Später wurde er Frontmann der Band Double Crush Syndrome. Der Film „Full Circle – Last Exit Rock’n’Roll“, der seit langem das Herzblutprojekt des Musikers ist, berichtet in Form einer Musikdokumentation vom Leben und der musikalischen Laufbahn des umtriebigen Künstlers aus Mülheim. Das geschieht vor allem anhand von Konzertmitschnitten und Interviewauszügen. Dabei kommen auch Weggefährten wie Doro Pesch, Skid Row und Liz Baffoe zu Wort. Der Film wurde anhand einer Crowdfunding-Kampagne finanziert und veröffentlicht. Die Weltpremiere fand im September 2018 in Essen statt und wurde von den Fans umjubelt.

Die BluRay enthält den 88minütigen Film und eine 50minütige Featurette von der Weltpremiere. In 70 Minuten „Making-Of“ wird die Entstehung beleuchtet und es gibt einige „Behind The Scenes“ Fotos. Für Fans authentischer Rockmusik ist dieser Film ein Genuss. Er beschönigt nichts und befriedigt gewiss keine Selbstverherrlichung des Künstlers. Stattdessen legt er schonungslos die Freuden und Leiden eines hervorragendes Künstlers dar, der es nie in die ganz hohen Sphären der Rockmusik geschafft hat und sich im Herauswurf bei Sodom auch um seine Karriere betrogen sah. Wie man seinen Traum trotzdem lebt, zeigt dieser Film.

Unsere Andy Brings Empfehlung

Full Circle - Last Exit Rock 'N' Roll [Blu-ray] Warner Music Group Germany (26.04.2019)

Blu-ray, Freigegeben ab 6 Jahren

Laufzeit: 224 Minuten

Andy Brings, Skid Row, Tom Angelripper, Doro Pesch, Liz Baffoe

