„Reckless & Me“, das zweite Album von Kiefer Sutherland nach seinem von der Kritik hochgelobten 2016er Debüt „Down In The Hole“, ist am 26. April 2019 auf BMG erschienen. Das 10-Song-Album, wieder produziert von Kiefers musikalischem Mitstreiter Jude Cole, enthält wunderbar arrangierte Balladen und authentische Country-Rocksongs, die allesamt von Kiefers unverwechselbarer Stimme geprägt werden.

Nach einer 30 Jahre umspannenden Filmkarriere ist Sutherland ein weltweit bekanntes Gesicht, aber seine erste Leidenschaft war und ist die Musik: „Ich habe mich gefragt, was ich an der Schauspielerei und der Musik liebe und was sie gemeinsam haben? Und das ist das Storytelling – bei Musik allerdings auf sehr unterschiedliche Art!“

Sutherland liebt den Prozess des Songwriting, die Arbeit im Studio, aber live aufzutreten hat für ihn einen ganz besonderen Reiz. Die letzten drei Jahre tourte Kiefer weltweit und erwarb sich einen Ruf als leidenschaftliche Rampensau. Diese innere Verbindung zum Publikum herzustellen törnt ihn jeden Abend aufs Neue an: „Dass ich mich so in die Bühnenarbeit verlieben würde, hätte ich selbst gar nicht gedacht. Aber die Art, wie man sehr persönliche, intime Stories mit dem Publikum teilen kann, das ist unbezahlbar, die Belohnung überhaupt!“.

Auf der Bühne verbindet Sutherland geschickt Country, Rock, Blues und Americana, all dies getragen von seiner kernig-rauen Stimme und verankert durch die Begabung, mitreißende Geschichten in seinen Songs zu erzählen.

Kiefers Stimme ist an Coolness und Prägnanz kaum zu überbieten. Er gibt sich durch und durch amerikanisch, ohne sich bei den Patrioten anzubiedern. Vielmehr schlendert er hemdsärmelig und authentisch durch die Songs. Das Ergebnis ist nicht wirklich neu, aber es zeigt zum einen, dass der Schauspieler mehr kann als in Echtzeit durchs Fernsehen zu rennen, und zum zweiten, dass er krass gut singt und das Country-Metier genau sein Ding ist.

