Streetlife International ruft mit Golden Age eine neue Konzertreihe für Liebhaber von Hiphop, Funk & Soul aus den 90ern und frühen 2000ern ins Leben. Nachdem Golden Age u.a. bereits Erykah Badu, die Neo-Soul Göttin schlechthin, nach Deutschland bringt, folgt die nächste Tour mit Powerhouse-Queen Ms. Lauryn Hill.

Wenn HipHop-Größen der aktuellen Musikszene Songs anderer Künstler samplen und das die Anerkennung des Einflusses des besagten Künstlers ist, dann hat Ms. Lauryn Hill einiges zu berichten! Künstler wie Drake (Nice For What) und Cardi B (Be Careful) sind zwei dieser HipHop-Größen, die Ms. Lauryn Hill wieder in das Gedächtnis aller HipHop-Lover katapultierten, vor allem aber auch noch mal die Newschool-Hörer für Oldschool-HipHop sensibilisiert.

The Fugees, eine der bekanntesten HipHop-Gruppen der 90er Jahre, bestehend aus Wyclef Jean, Lauryn Hill und Pras Michel, feierte unter anderem mit Singles wie „Killing Me Softly“, „Ready Or Not“, „Fu-Gee-La“ sowie deren Album „The Score“, welches 1996 eines der meistverkauften Alben war, Erfolge. Nach der Trennung in 1997 und der Geburt von Ms. Lauryn Hills Sohn Zion begann die Soul-Sängerin ihre Solo-Karriere und veröffentlichte 1998 ihr bis dato einziges Studio Album namens „The Miseducation Of Lauryn Hill“, was gleichzeitig auch massive Erfolge erzielte: #1 der Billboard 200 Charts, 8-fache Platinauszeichnung für das Album, #1 mit der Single „Doo Wop (That Thing)“ und Grammy Award Gewinne für u.a. Album des Jahres, Beste neue Künstlerin und Bester RnB-Song.

Höchste Zeit, diese Erfolge nochmals mit einer Tour aufleben zu lassen – macht also Platz für die Soul Göttin Ms. Lauryn Hill für zwei Termine in Deutschland, einer davon am 27.08.2019 Open Air im wunderschönen Kölner Tanzbrunnen.