Im Jahr 1999 – kurz vor der Jahrtausendwende – erschien mit „Rave Un2 the Joy Fantastic“ das 23. Studioalbum von Prince, der sich in dieser Zeit seiner Namensfindung hinter dem unaussprechlichen „Love Symbol“ versteckte. Erst ab Mai 2000 firmierte er wieder als Prince.

Nichtsdestotrotz war „Rave Un2 the Joy Fantastic“ ein typisches Prince-Album mit Rock, Soul und Funk vom Feinsten. Es bescherte ihm Platz 18 in den US-Billboard-Charts. Weltweit allerdings war es kein großer Erfolg. Das mag daran gelegen haben, dass der Künstler seine Fans mit Namenswechseln und neuen Plattenfirmen überforderte, keinen aktuellen Radiohit vorzuweisen hatte oder einfach zuviel neues Material veröffentlichte. Schließlich war erst drei Monate zuvor „The Vault … Old Friends 4 Sale“ als Abschlussalbum des Vertrags bei Warner Music erschienen.

Das Remix-Album „Rave In2 the Joy Fantastic“ erschien zwei Jahre später und war zunächst nur über Prince‘ Website zu beziehen. Es enthielt etwas mehr Beat und einige Rap-Passagen, außerdem wurden die Lyrics bisweilen ausgeweitet. Mit seinen neuen Features gehört es auf jeden Fall zum Gesamtbild dieses Releases.

Hinzu kommt für die vorliegende Neuauflage die DVD „Rave Un2 the Year 2000“. Der Mitschnitt eines Konzertes, da als Silvestershow aufgenommen und als „pay per view“ angeboten wurde. Die DVD hat nicht gerade überragende Qualität, ist aber ausreichend, um ein solides Audio- und Video-Erlebnis zu bieten. Neben vielen aktuellen Songs bietet es schöne Versionen von „Kiss“, „Purple Rain“ und „Nothing Compares 2 U“. Zudem liefert „1999“ den perfekten Übergang ins neue Jahrtausend.

Das Package „Ultimate Rave“ erscheint passend zum Event „CELEBRATION 2019“. Diese viertägige Veranstaltung fand zwischen 25. und 28. April in den Paisley Park Studios statt, dem Anwesen des Stars, das sich in der Vorstadt von Minneapolis befindet. Hier entstanden viele seiner großartigen Werke und nun wurden die Fans ins Heiligtum ihres Idols eingeladen, um in inspirierender Atmosphäre Live-Musik, Konzert-Filme, Podiumsdiskussionen und weitere Sonderveranstaltungen zu genießen, die das herausragende Talent von Prince und seinen Einfluss auf die Popkultur feiern.

Die Musik von Prince wird ewig weiterleben. „Ultimate Rave“ ist ein wichtiger Puzzleteil in seinem Gesamtwerk. Vielleicht nicht essentiell, aber doch ein nostalgischer Einblick in die Phase, bevor er nach vielen Irrungen und Wirrungen wieder zu sich selbst als „Prince“ fand.

