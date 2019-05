Keinem Soundtrack wird in diesem Jahr so entgegengefiebert: Am 24. Mai erscheint mit „Rocketman: Music From The Motion Picture“ der offizielle Soundtrack zu ROCKETMAN, dem großen Kinospektakel über die Anfangsjahre von Pop-Ikone Elton John.

Wie im Film tritt auch auf dem Soundtrack nicht etwa Elton John ans Mikrofon, sondern Hauptdarsteller Taron Egerton – und die Performance des 29-jährigen „Kingsman“-Schauspielers stellt wirklich alles in den Schatten. Wie umwerfend das klingt, beweist Egerton schon in dieser Woche mit der Single-Auskopplung des Titelsongs „Rocket Man“.

„Es war mir absolut wichtig, dass die Musik, die ich geschrieben und aufgenommen hatte, jetzt von Taron eingesungen wird“, kommentiert Elton John die Entstehung des OST-Albums. „Ich wollte seine Interpretation hören, wie er mich sieht, indem er Bernies Texte und meine Melodien einsingt.“

Zum Film:

Mitte der 1960er-Jahre: Reginald Dwight (Taron Egerton) ist ein ganz normaler Junge in einem Vorort von London, ein bisschen dick, viel zu schüchtern – nur am Klavier fühlt er sich wirklich wohl. Doch als er nach London kommt, kann er endlich seine wahre Leidenschaft ausleben: den Rock ’n’ Roll. Er trifft den Texter Bernie Taupin (Jamie Bell) und erregt schnell Aufmerksamkeit in der Londoner Szene. Nur der Name passt noch nicht: Erst als Reginald sich in Elton John umbenennt, steht seinem raketengleichen Aufstieg nichts mehr im Weg, denn auf der Bühne verwandelt sich der schüchterne Reggie in einen außergewöhnlichen Rocksänger. In kürzester Zeit schießt Elton John ganz nach oben in die Charts, schreibt einen Nummer-eins-Hit nach dem anderen und trägt immer wildere Kostüme und Brillen. Doch wer steil aufsteigt, kann auch tief fallen, und Elton John ist klar, dass er nicht auf ewig ein Rocketman sein kann.

Es ist kaum zu glauben, aber ROCKETMAN ist der erste Film über Elton John, der mit seinen Songs, darunter Megahits wie „Your Song“, „Tiny Dancer“ und „I’m Still Standing“, zu einem der größten Rockstars der Welt wurde. ROCKETMAN bringt nun die unerzählte, dafür aber umso inspirierendere Geschichte des jungen Elton auf die große Leinwand: Seine Verwandlung vom schüchternen Wunderkind zum Paradiesvogel und seinen Durchbruch in den wilden 70ern erzählt ROCKETMAN als schillernde Rock-Fantasy, voll mit Elton Johns größten Hits. Der Maestro höchstpersönlich wählte Taron Egerton („Kingsman: The Golden Circle“, „Robin Hood“) für die Hauptrolle aus, der ihn nicht nur in jungen Jahren spielt, sondern auch alle Songs im Film selbst singt. Als Elton Johns Texter Bernie Taupin ist Jamie Bell („Billy Elliot – I Will Dance“) zu sehen, die Rolle von Johns langjährigem Manager John Reid übernimmt Richard Madden („Game Of Thrones“). Regie führt Dexter Fletcher („Eddie The Eagle“), der zuletzt mit dem Oscar®- prämierten Film „Bohemian Rhapsody“ zeigte, dass Musikfilme Großes bewirken können. Das Drehbuch stammt von Lee Hall („Billy Elliot – I Will Dance“).

Unsere Elton John Empfehlung

Rocketman Ost, Cast of Rocketman

Rocketman

Virgin (Universal Music)

Audio CD

Letzte Aktualisierung am 6.05.2019 um 22:16 Uhr / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API