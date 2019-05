Vier Tage lang wird die altehrwürdige Porta Nigra in Trier wieder Schauplatz für unterschiedliche Musikrichtungen. Vom 19.6. bis 22.6. bietet Deutschlands älteste Stadt ein Musikspektakel für alle Generationen. Mit dabei sind diesmal:

19.6.2019 – Wolf Maahn / Midnight Oil

Trotz einer 15-jährigen Pause, während der Frontmann Peter Garrett als Minister der australischen Regierung fungierte, liefen die Oils im vergangenen Jahr zur gleichen phänomenalen Hochform auf, die sie zu einem der fesselndsten Live-Erlebnisse während der 80er und 90er Jahre machte. Besonders politische Songs wie „Beds Are Burning“, „Blue Sky Mining“ und „Power & The Passion“ gewinnen im Zeitalter von Trump und Brexit noch stärker an Bedeutung und erhielten überschwängliches Lob von Kritikern auf fünf Kontinenten.

Als Support fungiert Wolf Maahn. Sein Mix aus Rock, Blues, Reggae, Funk und Soul hat ihn zu einem der erfolgreichsten deutschen Rocker gemacht. Nun hat er seinen alten Songs einen neuen Anstrich verpasst und wird sie beim Open-Air-Festival auf dem Porta-Nigra-Vorplatz als Support von Midnight Oil dem Trierer Publikum präsentieren.

20.6.2019 – Flogging Molly

Kaum eine andere Band verbreitet dermaßen gute Laune wie die Band aus Kalifornien und Irland. Mit energiegeladenen Shows sorgen sie für reichlich Spaß, Schweiß und Pogo beim Publikum. Dabei versprüht Frontmann und Mastermind Dave King reichlich irisches Lebensgefühl. Mit ihrem sechsten Studioalbum „Life is Good“ spielen Flogging Molly nach ihrer erfolgreichen „Life is good Tour“ nun am Donnerstag, den 20. Juni 2019 auch vor der Porta Nigra.

21.6.2019 – Tom Odell

Bislang stehen für Tom Odell mehr als 1,8 Millionen verkaufte Alben und zehn Millionen Singles weltweit zu Buche. Er wurde mit dem Brits Critics’ Choice Award und dem Ivor Novello Award als „Songwriter of the Year“ ausgezeichnet. Aber das ist nur die offizielle Erfolgsbilanz des Sängers. Auf seinem neuen Album erspürt man auch seine Qualitäten als Arrangeur und Produzent. Erscheinen wird es erst im Oktober, doch vor der Porta Nigra sind seine Songs schon in diesem Juni zu hören. Und passend zum Albumtitel „Jubilee Road“ ist das natürlich auch, wie könnte es anders sein, ein Jubiläum.

22.6.2019 – Samy Deluxe & das DLX Ensemble

Samy Deluxe ist auf einer Mission: Er hat sich aufgemacht, den deutschen Hiphop zu retten. Schließlich ist er überzeugt davon, der einzige zu sein, der noch das Feeling alter Tage rüber bringen kann. Wo doch alle anderen das Genre verraten und der Rap keine Reputation mehr hat. Klar – es gehört eine gehörige Portion Selbstbewusstsein dazu, um in diesem Metier zu bestehen. Und daran hat es Samy Deluxe noch nie gemangelt. Seit über 20 Jahren gelten seine Freestyles hierzulande als Maß aller Reimkultur.

Empfehlungen zu Porta hoch drei

Letzte Aktualisierung am 7.05.2019 um 08:11 Uhr / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API