Mit sechs neuen hochkarätigen Musikern im Gepäck kehrt Michael Patrick Kelly nach seiner Tauschkonzert-Teilnahme 2017 nun als neuer Gastgeber von „Sing meinen Song“ nach Südafrika zurück: Milow, Wincent Weiss, Johannes Oerding, Alvaro Soler, Jeanette Biedermann und Jennifer Haben sind seiner Einladung gefolgt und haben ihre größten Hits mitgebracht, um sie der Reihe nach zum Tausch anzubieten.

In der 6. Staffel der Musik-Event-Reihe steht jede Woche einer der Künstler und seine größten Songs im Fokus, die dann von den anderen Künstlern neu interpretiert werden – und so international wie dieses Mal war das Tauschkonzert noch nie. Beispielsweise Milows Version von „Musik sein“ (Original Wincent Weiss) wird zur berührenden Melange aus deutsch und englisch. Oder Michael Patrick Kelly, der bei dem Johannes-Oerding-Song „Heimat“ die Tin Whistle einsetzt, sorgt für Begeisterung. Herausragend auch Johannes Oerding, der sich Michael Patrick Kellys Song „Hope“ ausgesucht hat, kurzerhand daraus „Hoffnung“ macht und eine phantastische deutsche Version präsentiert. Aus Milows „Lay your worry down“ wird ebenfalls eine internationale Interpretation mit englisch-spanischen Lyrics von Alvaro Soler und Jeanette Biedermann rockt mit „Cuando Volveras“ (Original Alvaro Soler) in einer spanisch-deutschen Version.

Dass eine ganz besondere Chemie unter den einzelnen Künstlern entstanden ist, zeigt das Duett „Ich will noch nicht nach Hause“ von Johannes Oerding und Michael Patrick Kelly, das in der achten Sendefolge erstmals zu hören ist. In der sechsten Staffel von „Sing meinen Song – Das Tauschkonzert“ erwartet die Zuschauer jede Menge Humor, große Gefühle, persönliche Offenbarungen, Emotion pur, musikalische Höhepunkte und noch mehr Kreativität. Also allerbestes TV-Entertainment und feinster Hörgenuss.

Die „Sing meinen Song – Das Tauschkonzert Vol. 6“ Albumformate, die am 24.05.2019 veröffentlicht werden, sind in diesem Jahr so umfangreich wie noch nie:

Jewelcase 1 CD mit 15 Songs

Deluxe Digipak Doppel-CD (43 Songs) und DVD (8 Duette)

Super Deluxe Fan Box inkl. Deluxe Digipak Doppel-CD (43 Songs) und DVD (8 Duette), hochwertigem Bluetooth Lautsprecher, 60 seitiges Fan-Buch, 7 Postkarten mit den Konterfeis der Künstler/innen und einem Poster

