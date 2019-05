QUELLE » oktober promotion

ARTIST » Slipknot

LABEL » Roadrunner Records, Warner Music

oktober promotion

SLIPKNOT haben Details zu ihrem lang ersehnten sechsten Album WE ARE NOT YOUR KIND bekannt gegeben, das am 9. August bei Roadrunner Records erscheinen wird (Tracklisting unten). Bereits jetzt gibt es die erste Single „Unsainted“, die überall als Stream / Download erhältlich ist und von einem offiziellen Musikvideo begleitet wird. Gedreht unter der Regie von SLIPKNOTs M. Shawn Crahan, bieten sowohl das „Unsainted“-Video als auch der Track selbst einen Ausblick auf das, was in der nahen Zukunft von einer der populärsten und sagenumwobendsten Bands der Rockmusik zu erwarten ist.

Gitarrist Jim Root merkt an: „Wir hatten noch nie so viel Zeit, ein Album zu schreiben und gemeinsam an Sachen zu arbeiten. Eine meiner Inspirationen waren dieses Mal Künstler, die komplette Alben aufnehmen – und nicht einfach nur Songs. Während die gesamte Branche sich in Richtung Singles entwickelt, wollten Slipknot von vorn bis hinten ein Album-Erlebnis erschaffen.“

Im Juni sind SLIPKNOT für Konzerte in Deutschland, zunächst als Headliner bei Rock am Ring / Rock im Park, gefolgt von zwei Headliner Shows (siehe unten). Ab Ende Juli begibt sich die Band auf große Knotfest Roadshow Headlinertour durch 29 nordamerikanische Städte, Special Guests sind Volbeat, Gojira und Behemoth.

Vergangenen Herbst versetzten SLIPKNOT Fans rund um den Globus mit der Veröffentlichung der Standalone-Single „All Out Life” in helle Aufregung. Die Reaktionen auf den Track waren herausragend, so schoss das offizielle Musikvideo – ebenfalls unter der Regie von M. Shawn Crahan gedreht – am Tag seiner Veröffentlichung in die Trending Top Ten aller Videos weltweit. Bis heute hat „All Out Life“ weltweit 35 Millionen Streams und ebenso viele YouTube-Views angehäuft.

Tracklisting „We Are Not Your Kind“:

1. Insert Coin

2. Unsainted

3. Birth Of The Cruel

4. Death Because Of Death

5. Nero Forte

6. Critical Darling

7. Liar’s Funeral

8. Red Flag

9. What’s Next

10. Spiders

11. Orphan

12. My Pain

13. Not Long For This World

14. Solway Firth

SLIPKNOT ON TOUR 2019

08.06. Nürnberg, Rock Im Park

09.06. Nürburgring, Rock Am Ring

17.06. Leipzig, Arena

18.06. Hannover, TUI Arena

Unsere Slipknot Empfehlung

We Are Not Your Kind Slipknot, We Are Not Your Kind

Roadrunner Records (Warner)

Audio CD

Letzte Aktualisierung am 19.05.2019 um 21:42 Uhr / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API