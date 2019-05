Wer echte, unverstellte Rockmusik liebt, darf sich auf die Releases von The Heavy im Mai und von den Hollywood Vampires im Juni freuen. Hier wird die perfekte Zeitreise in die goldenen 70er Jahre geboten – mit Rock und Soul vom Allerfeinsten.

Dafür steht bei The Heavy nicht nur die Tatsache, dass man einen der Songs „A Whole Lot Of Love“ betitelt. Denn es handelt sich nicht um ein Led Zeppelin-Cover. Vielmehr nimmt das Quartett aus Bath die unbändige Energie der 50 Jahre alten Musik zum Vorbild. Ihr Longplayer funktioniert völlig eigenständig und bietet ein 35minütiges Party-Feuerwerk ohne Verschnaufpause.

Die Band wurde 2007 im britischen West Country gegründet und hat bisher vier erfolgreiche Alben über das angesagte britische Indie-Label Ninja Tune veröffentlicht. Das Rock- und Soul-Quartett hat bereits über 200 Millionen Streams generiert und lässt nun ihren fünften Longplayer „Sons“ via BMG aus dem Käfig.

Der Opener „Heavy For You“ liefert eine Gitarrensolomelodie, einen abwärts laufenden Bläsersatz, dann setzt Kelvin Swabys charismatische Stimme ein und auf einen Schlag ist diese Stimmung wieder da, die die Briten seit einer guten Dekade auszeichnet. Während andere Bands nach dieser Zeit langsam nachlassen, nimmt die Intensität bei The Heavy noch zu. Das gilt für das ganze neue Album. Die elf Songs sind eine trotzige Kombination aus britischem Indie-Rock, Soul und Funk.

Dabei wird mit allen Elementen gespielt: Auch die Disco-Zeiten und deren Fortführung im Glamrock spielen eine Rolle. Die durchgängige Power ist Methode: „Ich will Musik für Leute machen, die mit hoher Geschwindigkeit unterwegs sind.“ Selbst frech-erzählende Stücke wie „The Thief“ und das mit starken Bläsern versehene „Fighting For The Same Thing“ schaffen eine epische Atmosphäre, die man aus Zeiten von James Brown und den „Blues Brothers“ gut kennt. Kein Wunder, dass The Heavy schon für einige Filmmusiken hinzugezogen wurden.

Bleibt also, eine Empfehlung auszusprechen für ein hervorragendes Rockalbum, das die besten Elemente von Blues, Soul und Funk in sich vereint. Nicht nur das im Retro-Design gehaltene Cover lässt vergessen, dass diese Band gerade erst seit einem Dutzend Jahre aktiv ist.

