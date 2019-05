QUELLE » Universal Music

Am 26.07. wird eine echte Perle aus dem Soundgarden-Archiv erscheinen: der Konzertfilm „Live From The Artists Den“, der schon länger zu den gefragtesten Live-Releases der Band seitens der Fans gehört. Aufgezeichnet wurde die Show am 17. Februar 2013 im The Wiltern in Los Angeles. Soundgarden waren mit dem damals aktuellen Album „King Animal“ (hier findet ihr unser Review) unterwegs, dem ersten seit über 16 Jahren. Es war der Abend des Tourabschlusses. Während des knapp 2,5-stündigen Konzerts spielten Soundgarden natürlich Songs ihrer gesamten Karriere, inklusive aller großen Hits. Schaut Euch hier den offiziellen Trailer zum Konzertfilm an. U.a. beinhaltet „Live From The Artists Den“ 21 Songs, die bisher nie als Live-Video-Mitschnitt veröffentlicht wurden. 17 davon wurden zuvor ebenfalls noch nie als Live-Audio-Mitschnitt veröffentlicht.

Gitarrist Kim Thayil über den Release von „Live From The Artists Den”: “We were very proud and excited to document the performance of our new material from King Animal, and to celebrate with each other and our fans.”

Chris Cornells Witwe Vicky Cornell wiederum sagte: “This live show was really special, and I know how much fun Chris had that night. The idea of giving fans the opportunity to experience it in its entirety is something I’m proud to share with them.”

Das Konzert wird in 5 verschiedenen physischen Formaten sowie als Digital Audio veröffentlicht:

2CD

BLU-RAY

Ltd. Super Deluxe Box

Ltd. 4LP 180-GRAM BLACK

Ltd. 4LP COLOR VINYL D2C

DIGITAL AUDIO

Außerdem soll der Film weltweit in ausgewählten IMAX-Kinos gezeigt werden. Termine für Europa stehen noch nicht fest.

