26.04.2019

8 / 9

Rob Thomas

Atlantic Records



Mit Matchbox Twenty gehörte Rob Thomas zu den weltweit führenden Alternative Acts. Dabei hat er sich nie zu sehr in den Vordergrund gespielt. Kein Wunder, dass eines seiner Soloalben den Titel „The Great Unknown“ trägt. Während der lange währenden Pause der Band aus Florida erscheint nun bereits sein vierte Album unter eigenem Namen.

Rob ist ein außergewöhnlich begabter Sänger, mitreißender Performer und gerühmter Songwriter, der weltweit als Sänger und Hauptkomponist von Matchbox Twenty ebenso bekannt ist wie durch seine Multi-Platin-dekorierten Soloalben und bahnbrechenden Kollaborationen mit anderen Künstlern. Zu seinen zahllosen Hits zählen Solo-Klassiker wie „Lonely No More“, „This Is How A Heart Breaks“ und „Streetcorner Symphony“, zu den Favoriten von Matchbox Twenty zählen „Push“, „3AM“, „If You’re Gone“ sowie „Bent“. Und dann ist da natürlich „Smooth“, seine allein in den USA 3-fach Platin-ausgezeichnete weltweite Hit-Kollaboration mit Santana , die in diesem Jahr ihren 20. Geburtstag feiert und noch heute bei vielen Radiosendern in der Rotation ist.

Thomas gewann drei Grammy Awards für seine Rolle als Co-Schreiber und Sänger auf „Smooth“. In der Top Hot 100 Rock Songs-Chartgeschichte von Billboard ist „Smooth“ ebenfalls der Nummer-1-Song und bis heute der zweiterfolgreichste Hot 100-Song aller Zeiten. Interessanterweise wurde Rob aber im deutschen Landstuhl geboren – auf der US Militärbasis.

Auf „Chip Tooth Smile“ besticht er mit gewohnt prägnanter Stimme. Er kann hymnische Titel performen wie den Opener „One Less Day (Dying Young)“. Auch ruhigen Titeln wie „Funny“ und „The Man To Hold The Water“ verleiht er eine gehörige Eindringlichkeit. Zwischen epischem Pianosound und verspielten Gitarren schrappt Rob haarscharf am Mainstream vorbei. Seine Songs bieten Melancholie (wie das abschließende „Breathe Out“) und vorwärts treibenden Optimismus („Tomorrow“). Wenn man ihm länger zuhört, sieht man im Hintergrund die Feuerzeuge aufleuchten. Alles richtig gemacht!

