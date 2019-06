Das Grammy preisgekrönte Künstler-/Produzentenduo The Chainsmokers hat vergangenen Freitag über Disruptor Records / Columbia Records die neue Single „Call You Mine“ mit Bebe Rexha veröffentlicht.

Ab sofort gibt es natürlich auch den dazugehörigen Clip. Unter der Regie von Dano Cerny werden Alex, Drew und Bebe bei einem Ausflug in einem Nachtclub in Los Angeles während sie sich durch einen sexy Noir-Thriller bewegen von der Kamera begleitet. Der ganze Ausflug des Abends wird im Video rückwärts abgespielt. Fans können das Video sowohl online als auch auf MTV Live & mtvU anschauen.

„Call You Mine“ ist der neueste Song, des kommenden The Chainsmokers Album „World War Joy“. Das Album enthält unter anderem die bereits veröffentlichten Tracks „Do You Mean“ mit Ty Dolla $ign und bülow, „Kills You Slowly“ und „Who Do You Love“ mit 5 Seconds of Summer, die im Popradio in die Top 10 kamen. Das Album wird im Laufe des Jahres 2019 weiterhin durch einzelne Songs aufgebaut.

Am 21. Juni sind The Chainsmokers als musikalische Gäste in der jährlichen Summer Concert Series der NBC The Today Show zu sehen. Das Duo wird „Call You Mine“ erstmals live mit Bebe Rexha spielen und zusätzlich die Single „Do You Mean“ mit Ty Dolla $ign und bülow live performen.

Fans können die Chainsmokers im Juli diesen Sommers auf zwei Festivals in Deutschland live erleben. Zum einen auf dem Parookaville Festival in Weeze und auf dem Airbeat One Festival in Neustadt. Die neue Single „Call You Mine“ ist jetzt überall verfügbar.

