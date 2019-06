QUELLE » promotion werft

Mehr als 400.000 verkaufte Einheiten seines euphorisch gefeierten Soloalbum, über 50 Millionen Video-Streams seiner Hits, eine restlos ausverkaufte Tournee mit Helene Fischer sowie die Auszeichnung mit den begehrtesten Entertainment-Awards Deutschlands – Ben Zucker hat in Rekordzeit vollbracht, was bisher keinem anderen deutschen Künstler gelungen ist: In kaum zwei Jahren hat sich der charismatische Ausnahmesänger zum erfolgreichsten männlichen Solo-Act in der deutschsprachigen Musik entwickelt! Mit „Wer sagt das?!“ (Album-VÖ: 07.06.19) legt er sein ungeduldig erwartetes, zweites Album vor und ist im Herbst auf einer gigantischen Arena-Tour zu erleben.

2019 erklärt Ben Zucker zu seinem ganz persönlichen Erfolgsjahr! Seine Erfolge lassen sich nur noch in Superlativen messen. Ben Zucker ist die absolute Sensation der deutschen Musikbranche. Ein Musiker, der alle Mitbewerber innerhalb kürzester Zeit abgehängt hat und der längst in seiner eigenen Liga spielt. In Rekordzeit hat er sich Kultstatus in Deutschland, Österreich und in der Schweiz erarbeitet. Sein mit Doppelplatin prämiertes Debütalbum „Na und?!“ schlug 2017 auf Platz 4 der Longplay-Charts ein. Die Singlehits „Na und?!“, „Was für eine geile Zeit“ sowie „Der Sonne entgegen“ verzeichnen momentan über 50 Millionen YouTube-Views. Außerdem wurde Ben Zucker mit der „Goldenen Henne“ ausgezeichnet und war für zwei „Echos“ nominiert. Und auch während seiner Shows mit Helene Fischer sowie bei seiner restlos ausverkauften Headlinertour konnte Ben Zucker hunderttausende von Fans begeistern. Mit „Wer sagt das?!“ knüpft der 35-jährige Vollblutmusiker an diesen Mega-Erfolg an.

Nachdem er im Frühjahr mit der gleichnamigen Vorabsingle fulminant auf einen phantastischen 2. Platz der iTunes-Hitparade schoss, schickt Ben Zucker nun sein ungeduldig erwartetes 2. Album hinterher. Ein Album, auf dem der Berliner erneut durch seine ungekünstelte, offene Art und seine markante Reibeisenstimme besticht. Entstanden ist ein Großteil der 13 brandneuen Songs erneut unter Mithilfe von Producer Thorsten Brötzmann (Unheilig, Helene Fischer, Matthias Reim) und Philipp Klemz (Glasperlenspiel, Wincent Weiss, Sotiria); dem Hitmaker-Team hinter dem unglaublichen Erfolg von Ben Zuckers Debütalbum. Gemeinsam spannt man den stilistischen Bogen auf „Wer sagt das?!“ von Pop über Schlager, Rock und Balladen bis hin zu House- und Electro-Einflüssen. Ein vielschichtiger Stilmix, der von Ben Zuckers sofort wiedererkennbarer Whiskeystimme zusammengehalten und von einem dynamischen Bandfeeling getragen wird.

