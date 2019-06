QUELLE » promtion werft

ARTIST » I Want Poetry

LABEL » recordjet

Das Indie Pop Duo I WANT POETRY veröffentlicht die erste Single aus dem kommenden Album Human Touch (Release Anfang 2020).

Über einem Rhythmus aus treibenden Drums, erdigen Klavierakkorden und atmosphärischen Samples schwebt gespenstisch zart die markante Stimme von Sängerin Tine: “Love-stricken like a bird, feathers in the dirt”.

„Adrenaline beschreibt den Moment der ersten Berührung, die Energie, die elementare Kraft, die dich aufwühlt und packt. Adrenalin strömt durch deine Adern und dein Herz schlägt schneller beim bloßen Gedanken an das, was kommt“, so die Band.

Adrenaline wurde produziert von Michael Vajna (Malky, Laing) and gemischt von Kieron Menzies (Lana Del Rey, Marina and the Diamonds). Das Video wurde von der Regisseurin Kristin Herziger gedreht, die ihr filmisches Können und ihre Kreativität bereits beispielsweise Alin Coen, Niels Frevert und Pohlmann zur Verfügung gestellt hat.

I WANT POETRY sind Tine (vocals) und Till Moritz (keys). Nach der Veröffentlichung ihres ersten Albums “Tales” tourte die Band durch Deutschland, Tschechien und die Schweiz und spielte mehr als 200 Auftritte. Für ihre Liveperformance wurden I WANT POETRY mit dem Deutschen Rock & Pop Preis ausgezeichnet als “Beste Alternative Band”.

Derzeit schreibt das Duo an seinem zweiten Album “Human Touch”, das Anfang 2020 erscheint. Ab Oktober 2019 sind I WANT POETRY wieder auf Tournee.

