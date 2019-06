Nach dem Erfolg der langjährigen „Rock Classics“ Reihe mit Titeln zu den Beatles, Metallica und Pink Floyd muss es natürlich auch eine Ausgabe geben, die sich Elton John widmet. Gerade jetzt, da der Film über sein Leben in den Kinos überaus erfolgreich war. Und obwohl Reginald Kenneth Dwight durchaus als Rocker durchgehen kann und darf, hat ihm SLAM Media die neue Reihe „Pop Classics“ auf den Leib geschneidert.

Die erste Ausgabe, passend zu seiner umfangreichen Abschiedstour im Handel erhältlich, widmet sich voll und ganz dem „Rocket Man“ und beleuchtet sein vielfältiges Schaffen in allen Facetten. Sieben aufeinanderfolgende Nummer-eins-Alben, neun Nummer-eins-Hits, schrille Outfits. So kennen wir den umtriebigen Künstler. „Candle In The Wind 1997“ zugunsten der Charityprojekte von Lady Diana als zweiterfolgreichste Single aller Zeiten, der Soundtrack zu „König der Löwen“, Schauspielerei und den Vorsitz eines Fußballclubs – all das haben wir Sir Elton John zu verdanken, der die Welt der Popmusik in den letzten 50 Jahren gemeinsam mit seinem Songwriting-Partner Bernie Taupin bei sage und schreibe 30 Alben mehrfach revolutioniert hat.

Das Heft enthält in guter „Rock Classics“ Manier viele Fotos, aussagekräftige Interviews, ausführliche Reviews zu allen offiziellen Alben. Bücher und Filme werden vorgestellt und mancher Fan wird sich wundern, was er an Memorabilia noch nicht im Regal stehen hat. Wie immer bieten SLAM Media mit ihrem Heft eine umfangreiche Würdigung auf den Markt, die auf 100 Seiten das Wichtigste zum entsprechende Künstler zu bieten hat. Massig Infos zum kleinen Preis.

Unsere Elton John Empfehlung

Letzte Aktualisierung am 16.06.2019 um 14:48 Uhr / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API