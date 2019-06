VERÖFFENTLICHUNG » 14.06.2019

Ich erzähle gerne die Anekdote, wie ich (vor ziemlich genau 20 Jahren) zum ersten und bisher auch einzigen Mal zu einem Verkäufer gegangen bin, um ihm eine Songzeile vorzusingen, da ich nur den Radiotitel kannte aber nicht wusste, von welcher Band er stammt. Es war „Why Does It Always Rain On Me?“ von Travis, die damals ihren Durchbruch mittels eines großartigen Ohrwurms schafften. Und sogleich erwarb ich ebendort im Trierer Saturn das Album „The Man Who“.

Kurz vor der Jahrtausendwende setzte die schottische Band zu jenem Höhenflug an, der bis heute anhält. Genau genommen war es jedoch kein Senkrechtstart: Sänger und Songwriter Fran Healy spielte bereits seit Anfang der Neunziger mit Gitarrist Andy Dunlop, Schlagzeuger Neil Primrose und Bassist Dougie Payne zusammen. Mit „The Man Who“ veröffentlichte das Quartett den Nachfolger zum 1997 erschienenen Debüt „Good Feeling“. Obwohl schon dieses erste Album in ihrer Heimat für Aufmerksamkeit sorgte – und der Band unter anderem Auftritte im Vorprogramm von Oasis beschert hatte – waren Travis außerhalb Großbritanniens noch weitestgehend unbekannt. Doch das sollte sich nun schlagartig ändern.

„The Man Who“ war erst wenige Wochen im Handel, als Travis beim Glastonbury Festival 1999 auf der „Other Stage“ spielten. Das Wetter war das ganze Wochenende lang blendend, doch als die Band die kurze Zeit später veröffentlichte Single „Why Does It Always Rain On Me?“ spielten, schüttete es plötzlich wie aus Eimern. Das Publikum vor der Bühne war trotz des Regens begeistert, und ihr Auftritt zählt seither zu den Höhepunkten in der inzwischen 50-jährigen Geschichte des renommierten UK-Festivals. Als der Song fünf Wochen später als Auskopplung in den Handel kam, waren Travis und ihr zweites Album „The Man Who“ längst im Begriff, mit ihrem Sound die ganze Welt zu erobern. Im Jahr darauf spielten sie bereits als Headliner in Glastonbury.

Um den 20. Jahrestag ihres Durchbruchs zu feiern, erscheinen derzeit gleich zwei Jubiläumsveröffentlichungen bei Craft Recordings: Neben dem bislang unveröffentlichten Mitschnitt jenes legendären Glastonbury-Auftritts – „Live at Glastonbury ’99“ – sind auch erweiterte Neuauflagen ihres zweiten Albums „The Man Who“ erschienen. Der Live-Mitschnitt vereint insgesamt 16 Songs, die Travis im Sommer 1999 auf der Bühne präsentierten: Unter anderem neben dem Hit ihre allererste UK-Top-20-Single „More Than Us“, „Driftwood“, „Happy“ und „Turn“. Im Nachgang ist es wundervoll, diesen spritzigen Auftritt einer noch relativ unbekannten Band zu erleben, die sich von der Nebenbühne in die Herzen der Zuschauer hoch arbeitete.

Für die erweiterte Jubiläumsedition (2 CDs) von „The Man Who“ haben die Mitglieder von Travis 19 Bonus-Titel zusammengestellt. Daneben gibt es ein Deluxe-Edition in einer 12“-Box mit abnehmbarem Deckel, die das erweiterte „The Man Who“-Album auf 2 CDs und 2 LPs mit einem 56-seitigen Booklet bietet.

Die Songs von „The Man Who“ erscheinen immer noch frisch und aktuell: Eines der erfolgreichsten Alben der letzten 20 Jahre mit den zeitlose Singles „Writing To Reach You“, „Driftwood“, „Turn“ und dem Hit „Why Does It Always Rain On Me?“ klingt heute so umwerfend wie damals. Überraschend bescheiden klingt der Kommentar von Fran Healy: „Wir haben diese Phase einfach genossen – so lang sie eben andauerte. Wir haben da auch gar nichts übers Knie gebrochen. Eine echte Achterbahnfahrt war das, und wir sind mitgefahren, aber verzweifelt daran festgeklammert haben wir uns nicht.“ Der Erfolg sei nie zu überwältigend gewesen, der Bekanntheitsgrad stets noch irgendwie beherrschbar, die eigenen Ambitionen nie zu überzogen gewesen; das alles habe bei Travis einfach gepasst, findet der Sänger. „Als der Zyklus zu ‚The Man Who‘ zu Ende ging, da hatte ich so unglaublich viel Energie“, erinnert er sich. „Wir haben nicht einmal daran gedacht, einen Gang herunterzuschalten und das alles einfach zu genießen – wollten wir auch gar nicht, weil wir weitermachen mussten, weiter Gas geben wollten in Richtung ‚The Invisible Band’“.

Spricht man Healy auf den inzwischen legendären Glastonbury-Auftritt des Jahres 1999 an, klingt sein Kommentar ganz ähnlich: „Wir alle dachten zunächst, dass es eher unterdurchschnittlich gelaufen war. Buchstäblich ein Schlag ins Wasser also! Aber als ich dann abends nach Hause kam und den Fernseher anmachte, da sprachen die Moderatoren schon davon, dass wir die größte Show des Festivals abgeliefert hätten. Angeschaut habe ich mir die Mitschnitte erst Jahre später bei YouTube. Und es war tatsächlich eine grandiose Show. Eine Band, die kurz vor dem Durchbruch steht und dann mit diesem einen Gig schlagartig durch die Decke geht.“

Während die vierköpfige Band langsam aber sicher auf ihr 30-jähriges Jubiläum zusteuert, sind Travis so aktiv wie eh und je. In den letzten zwei Jahren veröffentlichten die Schotten ihr achtes Studioalbum „Everything At Once“, absolvierten eine weitere große Welttournee und beendeten die Arbeit an dem Dokumentarfilm „Almost Fashionable“. 30 umtriebige Jahre sind auch zu wenig für den Ruhestand. Da wird noch einiges kommen – von der Band, die den Erfolgsregen mit sich bringt.

