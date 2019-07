Station K – die unermüdlichen Konzertveranstalter im Raum Saarburg mit einem Faible für künstlerisch wertvolle Musik, gehen im August mit einem Open Air an der Alten Kaserne Saarburg an den Start. Zwei Tage vom Feinsten werden hier geboten – und fantastische Songwriter(innen) geben sich die Klinke in die Hand.

9. August 2019 – Angelo Kelly & Family

Wer an Irland denkt, dem fallen mit Sicherheit zuerst grüne Landschaften, Dublin, Schafe, Guinness ,das launenhafte Wetter und natürlich die typisch traditionelle Irische Musik ein – jeder hat sein eigenes Bild von der grünen Insel – Angelo, seine Frau Kira, die Kinder Gabriel, Helen, Emma, Joseph und William werden das Publikum musikalisch auf eine ganz wunderbare Reise nehmen und ihr Irland mit traditionellen – aber vor allem auch neuen Songs, aus dem im Frühjahr 2018 erscheinenden Album, präsentieren.

Unterstützt wird die Familie dabei von original Irischen Musikern, die im Laufe der Jahre zum Teil der Familie geworden sind, alles einzigartige Charaktere, die ihre Instrumente, wie kein anderer beherrschen und die Stimmung eines Irish Pubs auf die Open Air Bühnen zaubern.

Es darf getanzt, gefeiert, gelacht und vor Glück geweint werden. Der IRISH SUMMER 2019 startet an der Alten Kaserne Saarburg! Einlass: 18.30 Uhr, Beginn: 20 Uhr.

10. August 2019 – Station K Pop Festival mit Sophie Hunger, Gisbert zu Knyphausen, Peter Licht, Paul Jets und JEREMIAS

Das aktuelle Album von Sophie Hunger ist erstmals komplett in englischer Sprache verfasst und heißt „Molecules“. Es ent­sprang ihrer Liebe zu modularen Synthesizern. Sie selbst be­zeichnet diese Art ihrer Musik als „minimal electronic folk“. Fake News tritt Sophie Hunger trotzig und mit intellektueller Glaubwürdigkeit entgegen. Gisbert zu Knyphausen berührt mit seinen Texten die Menschen wie kein anderer. Er hat eine Sprache gefunden für das, was wir fühlen, aber schwer greifen können. Er schraubt einem das Herz auf. Seine Poesie weitet den Blick, seine Melancholie neigt sich ins Licht, und bei all dem Schmerz und all der Sehnsucht ist da immer auch Hoffnung, eine Liebe zum Leben und zu den Menschen. In Zeiten der globalen Groteske wird PeterLichts Stimme mehr denn je gebraucht. So singt er in seinen Liedern etwa über die Erkenntnis, dass man sich nach einem gemachten Fehler auch mal umentscheiden könne. Dazu müsse man gelegentlich die „hinter­fotzigen Hintergründe des Systems“ erkunden. Immer auf der Su­che nach Wahrheit. Oder Falschheit? Die Band Pauls Jets kommt aus Österreich. Innerhalb kürzester Zeit haben sich die Musiker den Ruf erspielt, die aufregendste Musikgruppe der Alpenrepublik zu sein. Das österreichische Kulturmagazin The Gap beschreibt sie als „eine der größten Hoffnungen des heimischen Pops“. JEREMIAS sind vier junge Musiker aus der Region Hannover. Auch sie haben sich innerhalb weniger Jahre zu einem der vielver­sprechendsten deutschsprachigen Newcomer in der Musikszene entwickelt. Sie spielen einen Mix aus Pop und Stylo Funk. Mit Geschichten aus ihrer ganz persönlichen Welt voller Sehn­süchte, Hoffnungen und Zukunftsgedanken schaffen sie einen Raum für die Träumer und Idealisten dieser Welt. Einlass ist bereits um 15 Uhr! Karten bekommt ihr direkt bei Station K unter https://tickets.station-k.de/produkte

Empfehlungen zu Sophie Hunger

Letzte Aktualisierung am 28.06.2019 um 15:31 Uhr / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API