Das Jahr 2019 scheint DAS Jahr für alle Fans des US-Superstars P!nk zu sein: im Februar droppte die 39-Jährige die Single „Walk Me Home“, wenigen Wochen später mündete der Track in dem überaus erfolgreichen Album „Hurts 2B Human“, und on top kann man die Musikerin bald auch live auf deutschen Bühnen sehen. Denn ab heute befindet sich P!nk auf „Beautiful Trauma“-Tour und wird zehn Stadionshows spielen.

Doch bevor der Flieger nach Deutschland abhob, schwebte die zweifache Mama erstmal durch den Weltraum. Mit dem animierten Video, zu ihrer dritten Singleauskopplung „Can We Pretend“, lässt sie nicht nur Herzen von Fans der Schwerelosigkeit und des Weltraums höherschlagen, sondern liefert auch den perfekten Song für all diejenigen die sich noch für die Tour einstimmen wollen.

Der Song, der den ein oder anderen auf die Tanzfläche locken wird, hat eigentlich eine tiefergehende Message. So vermisst die US-Amerikanerin die Zeit, in der soziale Medien noch keinen Einfluss auf die Menschen hatten und sie unbeschwert die Welt erkunden konnte, ohne jede Erinnerung auf Instagram & Co. teilen zu müssen.

Tourdaten 2019

05.07. Köln – Rhein Energie Stadion

06.07. Köln – Rhein Energie Stadion

08.07. Hamburg – Volksparkstadion

10.07.Stuttgart – Mercedes Benz Arena

12.07. Hannover – HDI Arena

14.07.Berlin – Olympiastadion

22.07. Frankfurt – Commerzbank Arena

26.07. München – Olympiastadion

27.07.München – Olympiastadion

09.08. Gelsenkirchen – Veltins Arena

