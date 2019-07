„Alles lebt“ ist das dritte Album nach dem Ende von Ich + Ich. Adel Tawil hat sich diesmal nicht so viel Zeit genommen und doch mit dem Duisburger Produzenten Juh-Dee einen neuen Sound kreiert. Während die bisherigen Alben sehr leichtgängig waren, experimentiert Adel jetzt mit Rap und Weltmusik und hat mit „Tu m’appelles“ eine aktuelle Single mit Duettpartnerin PEACHY am Start. „Irgendwie bin ich ja immer auf der Suche nach Identität und auf der Suche nach was Neuem. Ich will Neues erschaffen. Neue Songs und Sounds finden und erfinden. Ich will neue Sachen machen. Ich will experimentieren, ich will suchen. Der Anspruch an dieses Album war einen neuen Sound zu finden, der für mich eine Entwicklung, einfach das nächste Level darstellt“, sagt Adel selbst dazu.

Passagen zwischen melodischem Rap und leichten Reggae-Anleihen stehen im Vordergrund. Hinzu kommt eine rhythmisch verspielte Produktion, die sich sehr auf elektronische Elemente verlässt. Das führt bisweilen dazu, dass Adels Vocals sehr verfremdet wirken, was ich schade finde. Balladen wie „Neues Ich“, „Sie rennt“ und „DNA“ wissen aber zu gefallen und erinnern an die Großtaten aus der Zeit mit Annette Humpe. Die rhythmisch verspielten Samba-Elemente von „1000 gute Gründe“ geben sommerliche Frische mit und „Atombombe“ will mit mystischen Klängen aufrütteln.

Sehr stark finde ich „Wohin soll ich gehen“, das sich mit den neuen Formen von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit in Deutschland auseinandersetzt – aus der Sicht eines Menschen, der hier von Geburt an seine Heimat hat aber fremdländisch aussieht. Adel Tawil hat das seltene Glück, über eine Stimme zu verfügen, mit der er über all diese Dinge sprechen kann und ihm die Leute zuhören. Er kann seinen Schmerz in Melodien packen und so die eigene Verletztheit verarbeiten. „Alles lebt“ ist zwar das schwächste seiner drei Soloalben, aber ebenso wichtig und ausdrucksstark wie die Vorgänger. Die Tour dazu folgt Anfang 2020 und führt in die großen Arenen. Gut so!

ADEL TAWIL Alles Lebt Tour 2020:

09.01.2020 Rostock, Stadthalle

10.01.2020 Hannover, Swiss Life Hall

11.01.2020 Berlin, Columbiahalle

12.01.2020 Zwickau, Stadthalle

14.01.2020 Erfurt, Messe

15.01.2020 Bremen, Pier2

17.01.2020 Stuttgart, Porsche Arena

18.01.2020 Nürnberg, Arena Nürnberger Versicherung

19.01.2020 CH-Zürich, Hallenstadion

21.01.2020 Leipzig, Arena Leipzig

22.01.2020 Frankfurt am Main, Festhalle Frankfurt

23.01.2020 Hamburg, Barclaycard Arena

24.01.2020 Oberhausen, König-Pilsener-Arena

26.01.2020 München, Olympiahalle

28.01.2020 Trier, Arena

29.01.2020 Koblenz, CGM Arena

30.01.2020 Neu-Ulm, ratiopharm Arena

31.01.2020 A-Wien, Gasometer

Unsere Adel Tawil Empfehlung

24 Bewertungen Alles Lebt Adel Tawil, Alles Lebt

Bmg Rights Management (Warner)

Audio CD

Letzte Aktualisierung am 10.07.2019 um 17:05 Uhr / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API